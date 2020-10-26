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Ekonomi Ürünlerimiz ‘lojistik merkezleri’ ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak
Ekonomi

Ürünlerimiz ‘lojistik merkezleri’ ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Hükümet, yurt dışı lojistik merkezlerini (YDLM) kurmak için düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:46:00 -
Ürünlerimiz ‘lojistik merkezleri’ ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu merkezler sayesinde Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına hızlı şekilde gönderileceğine dikkat çekti. YDLM’leri Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu’daki stratejik bölgelerde kurmayı planladıklarını aktaran Pekcan, “Lojistik merkezlerimizle ürünlerimiz, yeni pazarlara daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttıracak bu merkezlerimiz, sürdürülebilir ihracat artışına katkıda bulunacak” dedi.

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