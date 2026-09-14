'Ürünler 10 dakika önce tarladaydı': Geyve'de tarladan tezgaha aracısız satış

Sakarya'nın Geyve ilçesi Safibey Mahallesi'ndeki Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçinin sabah saatlerinde tarladan topladığı sebze ve meyveyi araya tüccar, komisyoncu, hal esnafı ve nakliyeci girmeden doğrudan vatandaşa ulaştırıyor. Üretici ile tüketiciyi en kısa yoldan buluşturan ve haftanın 7 günü hizmet veren pazar alanı Türkiye'ye model oluyor.

Ürününü birkaç dakika içinde tezgaha indiren üretici, aracısız satışla ürünlerinin değer kazanmasını sağlarken vatandaş da market, hal ve pazara oranla daha uygun fiyata taze ürün alıyor. Şehir içinden ve dışından gelen alıcılar, özellikle hafta sonları araçlarının bagajlarını kasa kasa ürünle dolduruyor. Bazı esnaf ise isteyen müşteriye ürünü dalından toplama imkânı sunuyor.

"Ürünler 10 dakika önce tarladaydı"

Merkezde ürün satan 36 yaşındaki Hüseyin Çelik aslında matematik öğretmeni. Eşi ve babası çiftçilik yapan Çelik, okul çıkışlarında ailesine yardım ediyor; domates ve biber üretiyorlar.

Sattıklarının dalından toplanmış günlük ürünler olduğunu söyleyen Çelik, "Ürünler 10 dakika önce tarladaydı şimdi domatesleri indirdik, eşim biber toplamış getirmiş onları satıyoruz. Taleplere ciddi anlamda yetişemez konuma geldik" dedi.

Günde 10 kasa biber toplanıyor, aynı gün satılıyor

4 dönüm bamya ektiklerini ve her gün hasat yaptıklarını anlatan Çelik, ürünü sabah 09.00'da toplayıp 09.30'da merkeze getirdiklerini belirtti. Tedariki günlük bitecek şekilde planladıklarını aktaran öğretmen, "10 kasa biber topluyoruz onu satıyoruz. 50 kasa toplasak bekletip kötü mal vermiş oluruz. Azar azar toplayıp insanlara taze taze almasını sağlıyoruz" diye konuştu. Çelik'e göre cumartesi ve pazar günleri merkezde büyük yoğunluk oluyor.

Aracısız satışın üreticiye etkisini Çelik şu sözlerle anlattı: "Köylünün malı daha önceden değersizdi, halciler alıp götürüyordu. Köylü para alamıyordu. En azından bu şekilde köylü kendi ürettiği ürünü taze şekilde satıp para kazanma fırsatı buluyor."

İstanbul'dan gelen ziyaretçiler kışlık ihtiyacını alıyor

Bölgeye İstanbul'dan da yoğun ziyaretçi geldiğini söyleyen Çelik, şehrin gürültüsünden sıkılanların merkeze gelip kışlık ihtiyaçlarını aldığını, bagajlarını doldurduğunu ve yeni insanlarla tanıştığını aktardı. "Ben dalından toplamak istiyorum" diyen müşterilerin eşiyle birlikte tarlaya gidip ürünleri kendilerinin topladığını anlatan Çelik, "Bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu sebeple Rabb'imin verdiği bu nimetlerden yararlanmak isteyen herkesi de Geyve Safibey Ürün Toplama Merkezi'ne bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Adapazarı'ndan arkadaşıyla gelen Aysel A. da merkezi spontane öğrenip uğradıklarını, ceviz aldığını ve fiyatları piyasaya göre çok uygun bulduğunu söyledi. Alışverişin marketten ve pazardan daha uyguna geldiğini belirten Aysel A., tekrar gelmeyi düşündüğünü de ekledi: "Sabah tarladan toplanıp da ürünlerin buraya gelmesi bence büyük bir ayrıcalık. Markete gelene kadar ne safhalardan geçiyor. Buraya gelip de buradan almak daha mantıklı."