‘Bu tarihte Tüm Türkiye’de sorun bitecek’ Çifti’den Başıboş köpek sorununa son nokta

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteci Hacı Yakışıklı'nın sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, uluslararası güvenlik işbirliklerinden sokak köpekleri sorununa, uyuşturucuyla mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok konuda yeni eylem planlarını duyurdu.

"TÜRKPOL İNTERPOL'ÜN TÜRK DÜNYASINDAKİ İZDÜŞÜMÜ OLACAK"

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında aranan şahısların takibi ve yakalanması için ortak bir sistem kurulacağını belirten Bakan Çiftçi, "TÜRKPOL, Türk Devletleri Kolluk İşbirliği Ajansı olacak. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında aranan şahısların takibi, yakalanması ortak bir sistemle ve işbirliği halinde gerçekleşecek. Kuracağımız yapı; yeni nesil suç örgütleri, terör, uyuşturucu, düzensiz göç, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede ortak hareket kabiliyetimizi güçlendirecek. TÜRKPOL için İnterpol'ün Türk dünyasındaki izdüşümü diyebilirim." dedi.

"15 KASIM 2026'DA TÜM TÜRKİYE'DE SORUN BİTMİŞ OLACAK"

Başıboş ve sahipsiz sokak köpekleri meselesindeki son duruma değinen Çiftçi, toplanma oranının yüzde 99'u geçtiğini aktararak, "Son olarak Antalya bu ay, İstanbul Ekim'de, Diyarbakır Kasım'da bu sorundan kurtulmuş olacak. 15 Kasım 2026'da tüm Türkiye'de sorun bitmiş olacak. Özellikle hayvan hakları savunucularının bu hususta barınaklardaki köpekleri sahiplenerek sürece dahil olmalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE 7 BAKANLIKTAN ORTAK PROTOKOL

Avrupa Uyuşturucu Komisyonunun 2024 verilerini değerlendiren Çiftçi, Türkiye'nin 22 Avrupa Birliği ülkesi içinde 19'uncu sırada bulunduğunu hatırlatarak, "Milyon başına ölümlerde Avrupa ülkelerinin durumu kötüyken Türkiye'de bu oran 7,2 olarak görülüyor. Bunu daha da aşağı çekip sıfırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Okul önlerinde uyuşturucu satıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Okul önlerinde uyuşturucu asla söz konusu değil. Bu bir şehir efsanesi, böyle bir şey yok. Okulların açılmasıyla beraber özel uygulamalarımız var. Kapsamlı planlamalar yaptık. İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Adalet, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları olarak bir araya geldik. Yeni sistem kuruyoruz. Sorunlu alanlarla ilgili geniş planlama yaptık. Protokol önümüzdeki günlerde imzalanacak." dedi.

"YENİ YAPILAR ORTAYA ÇIKMAYA KALKARSA OPERASYONLARIMIZ OLUR"

Terör örgütleri ve dini istismar eden yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü anlatan Çiftçi, Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlara değinerek, "Kuriş'e operasyon yapıldı, ama alt tabana dokunulmadı." dedi.

PKK, DAEŞ, FETÖ ve sol marjinal örgütlere yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten Çiftçi, "Yeni yapılar ve örgütler ortaya çıkmaya kalkarsa onlara yönelik olarak operasyonlarımız olur. Milletimizin ve devletimizin huzuru her şeyden önemlidir." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileriyle iletişime de değinen Çiftçi, "Muhalefet partileri randevu istiyor ve onlarla görüşüyorum. CHP'liler, Yeni Partililer, DEM Partililer geliyor. Diğer partilerden de randevu isteyip gelenler var. İletişim konusunda sorun yok. Medeni ölçülerde isteyen ve gelen herkese kapımız sonuna kadar açık." diye konuştu.

İSTANBUL'DA POLİSLER İÇİN 256 DAİRE ALIMI

Emniyet mensuplarının lojman sorununa dikkat çeken Bakan Çiftçi, en büyük problemin İstanbul'da yaşandığını ve polislerin lojmana oturma oranının yüzde 3 civarında olduğunu aktararak, "İstanbul'da lojman alımlarına başladık. 256 daire alımı gerçekleşecek. İstanbul Valiliğine de kaynak aktardık. Bunun yanında polislerimiz için 12/36 sistemine geçerek bu sistemin gerçekleşeceği şubeleri tüm valiliklere bildirdik. Bunu müfettişlerimizle de takip edeceğiz. Fazla çalışma ücretleriyle ilgili planlarımız da var, bunu maliyeyle görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

Hobi bahçeleri tartışmalarına da değinen Çiftçi, "Burada sorun hobi bahçesi değil, imar sorunudur. Hobi bahçesi deyince işin arka planı görünmüyor. Bazıları havuzlu villalar yapmış. Mesele hobi bahçesi olmaktan çıkarak lüks yapıların izinsiz yapıldığı bir imar mevzusuna dönüşmüş. Tarım ve Orman Bakanlığı takip ediyor. Biz de oranlar hususunda çalışmalar yaptık. İmar problemi teşkil eden yapılardan başlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"DEVLETİN CEZALARDAN GELECEK PARAYA İHTİYACI YOK"

Trafik denetimleri ve radar uygulamaları hakkında bilgi veren Çiftçi, tuzak radar iddialarını reddederek, "Trafik cezalarındaki amaç para toplamak değil, vatandaşın can kaybı olmasın diyedir. Devletin cezalardan gelecek paraya ihtiyacı yok. Yeter ki vatandaş kurala uysun, cezalardan tek kuruş gelir elde etmeyelim. 29 yıl mülki idare amirliği yaptım. Maliyeden bize gelen 'Radar uygulaması yapın' diye bir talimat görmedim. Cezaların yarısı zaten dayanışma fonuna gider. Ayrıca tuzak radar uygulamamız yok, vatandaşa radarların olduğu yerleri HAYAT 112 Acil mobil uygulamamızda gösteriyoruz. Gizlemiyoruz. Bir yerden bir yere seyahat ederken güzergah üzerinde kaç radar olduğu bilgisini vatandaşlarımıza açtık. 2030'a kadar can kayıplarını yüzde 50 azaltma ve 2050'de sıfırlama hedefimiz var. Kazaya en fazla sebebiyet veren konularda cezalar artırıldı. Yılda 6 bin insanımız, yani günde 16 insanımız trafik kazalarında vefat ediyor. Vatandaşımız kurallara uysun, hem canlarımız korunsun hem de cezalandırma yoluna gitmiş olmayalım." dedi.

KAYNAK: MEDYATAVA