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Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

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Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal katıldığı Youtube kanalında Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal ile ilgili olay olacak bir iddiada bulundu.

#1
Foto - Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

Fenerbahçe'nin Roma ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesi ve ardından iknalar sonucu geri dönmesinin yankıları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım ile benzer süreçleri yaşamış olan Ersun Yanal da konuya dahil oldu.

#2
Foto - Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

"İSMAİL KARTAL'I EN İYİ BEN ANLARIM" SMEX Sports YouTube kanalında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

#3
Foto - Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

"Fenerbahçe'de yaşamış biri olarak İsmail Kartal'ı en iyi anlayan benim. Testi kırıldı, geçmiş olsun. Bu toparlanmaz, göreceksiniz. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Bu, başkan ve İsmail Kartal problemidir. Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır."

#4
Foto - Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

"BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR"

#5
Foto - Ersun Yanal'ın İsmail Kartal iddiası gündem oldu: 'Aziz Yıldırım Zevkle yapacak'

Canlı yayında sarf ettiği bu sözlerin ardından Yanal, duruma dikkat çekmek adına bir de sosyal medya paylaşımı yaptı. Sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayan tecrübeli çalıştırıcı, resmi sosyal medya hesabından "Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır..." diyerek sözlerinin altını çizdi./ kaynak: internethaber

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