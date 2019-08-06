Uruguay Amerika'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.

ABD'deki saldırılar

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.