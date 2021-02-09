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Sağlık Ürtiker (Kurdeşen) nedir? Ürtiker belirtileri nelerdir?
Sağlık

Ürtiker (Kurdeşen) nedir? Ürtiker belirtileri nelerdir?

Ürtiker nedir? Toplum dilinde deri döküntüsü olarak bilinen ve genellikle ilaç alerjisi sonrasında oluşan tüm vücudun bir anda on santimetrekare veya milimetrekare boyutlarına sahip kırmızı noktacıklarla kaplanmasında görülen hastalıktır. Peki, ürtiker neden oluşur, ürtikerin belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 16:50:00 - 2021-02-09 16:52:11
Ürtiker (Kurdeşen) nedir? Ürtiker belirtileri nelerdir?

 Ürtiker (Kurdeşen), vücudun hassas bünyelerde çeşitli gıdalara ve ilaçlara karşı geliştirdiği bir reaksiyon türüdür. Ürtiker, hastalığına bağlı belli bir alerji bulunmamakla beraber alerji yelpazesi çok geniş bir rahatsızlık türüdür. Bu sebeple ürtiker hastalığından şikayetçi çok insan bulunmaktadır. Sizde bu hastalıktan muzdaripseniz veya bu hastalıktan kaçınmak istiyorsanız haberimiz ilginizi çekebilir. İşte “Ürtiker (Kurdeşen) nedir? Ürtiker belirtileri nelerdir? Sorularının cevapları…

Ürtiker (Kurdeşen) nedir?

Ürtiker, hassasiyet sonucu ortaya çıkan Alerjik reaksiyonlar ile deride döküntüler ve kaşıntı ile kendini gösteren sağlık problemidir. Halk dilinde kurdeşen olarak bilinmekle beraber 6 haftadan az sürene akut, fazla sürene ise kronik denilmektedir.

Ürtiker neden olur belirtileri nelerdir?

Ürtiker, meydana geldiği yerde etrafı kızarık ortası soluk yüzeysel kaşıntılı bir cilt oluşur. 2 mm'den 30 cm'ye kadar ulaşan kaşıntılı kabarıklık. Aniden başlayan ateşle birlikte kaşıntı meydana gelmesi ürtikerin en bilinen etkilerindendir.
*Enfeksiyonlar
*İlaç ve diğer kimyasal maddeler, astım ilaçları gibi
*Besinler (çerezler, yumurta, balık ve diğer deniz ürünleri, süt, çilek,
*Böcek sokmaları (arı, örümcek, ...)
*İlkbahar polenleri (çiçek polenleri, kavak polenleri vb.)

Ürtikere ne iyi gelir?

Ürtikere maydanoz iyi gelir mi?

Maydanoz suyu içmek tüm cilt hastalıklarına karşı doğal bir koruma sağlar. Salatalarda da sık sık kullanılan maydanoz, kızarıklıkların geçmesinde de etkilidir.

Ürtikere papatya ve rezene çayı iyi gelir mi?

Kurdeşen hastaları günlük olarak doğal bir antioksidan olan papatya ve rezene çayı tüketebilir. Ürtiker hastalığına çok iyi gelen bir bitkidir.

Ürtikere Karbonat ve elma sirkesi iyi gelir mi?

1 bardak suya 2 tatlı kaşığı karbonat ve bir kaşık elma sirkesi eklenir. Yaklaşık 1 dakika karıştırıldıktan sonra macun kıvamına gelen karbonat kabacıkların üstüne sürülür. Evde pratik bir şekilde uygulanabilen bu yöntem ile kızarıklıklardan ve lekelerden kısa sürede kurtulmak mümkün.

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