Ursula von der Leyen: Çin'in Tayvan'ı işgal etmesini engelleyeceğiz! Hedef aldılar: Avrupa cephesinde neler yaşandı?

Avrupa Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilen Ursula von der Leyen, ilk icraatları arasında, Çin'i Tayvan'ı işgal etmesini engellemeye yönelik çalışmaların olduğunu bildirdi.

ÇİN'E KARŞI EN NET AÇIKLAMASINI YAPTI

Hint-Pasifik bölgesinin dünyanın geleceği için belirleyici bir bölge haline geleceğini belirten Von der Leyen, "Avrupa’nın Seçimi" başlıklı manifestosunda, “Ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuz Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ile birlikte çalışacağız. Bu, Çin’i özellikle Tayvan konusunda statükoyu askeri yollarla tek taraflı olarak değiştirmekten caydırmak için birleşik devletçiliğimizin tüm yelpazesini kullanmaya yönelik ortak çabalarımızı da içeriyor” diyerek Çin'e karşı en net açıklamasını yaptı.

TAYVAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİĞİ DÖRT ÜLKE

ABD, Çin’in Tayvan’a yönelik işgal savaşının 2027 yılına kadar, yani Von der Leyen’in olası ikinci görev süresinin ortasına kadar gerçekleşebileceğini belirtiyor. Von der Leyen, Tayvan konusunda birlikte çalışma sözü verdiği dört ülke için ise, "Benzer şekilde siber, uzay ve kritik minerallerin ve teknolojilerin güvenli tedariki konusunda ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuz Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya ile de birlikte çalışacağız" dedi.

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“VON DER LEYEN ATEŞLE OYNUYOR“

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Wang Lutong, Ursula von der Leyen’i ülkenin içişlerine fazla müdahale ettiği gerekçesiyle kınadı. Lutong açıklamada, “Tayvan konusunda ateşle oynamak son derece tehlikelidir. [İç işlere] karışmak ve hatta Tayvan ile güçlerini birleştirmeye çalışmak Avrupa için hiçbir şekilde doğru bir seçim değildir” ifadelerini kullandı.