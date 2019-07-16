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Ursula Von Der Leyen Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı oldu

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, 383 oy ile Avrupa Komisyonu’nun başkanlığına atandı.

16 Temmuz 2019 Salı 21:56
Ursula Von Der Leyen Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı oldu

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, 383 oy ile Avrupa Komisyonu’nun başkanlığına atandı.


Fransa’nın Strazburg şehrinde bir araya gelen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu üyeleri Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, Avrupa Komisyonu başkanlığına atanmasını onayladı. 383 oy ile başkanlığına atanan Von Der Leyen, Avrupa Komisyonu’na başkanlık edecek ilk kadın olarak seçildi.


Von Der Leyen oylama öncesi yaptığı açıklamada Savunma Bakanı görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:56
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