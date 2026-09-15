Üroloji uzmanından 50 yaş ve üzeri erkeklere düzenli prostat kontrolü önerisi

Sivas Numune Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. İrfan Yıldırım Şentürk, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 50 yaş ve üzerindeki erkeklerin prostat kanseri açısından değerlendirilmesinin önerildiğini söyledi. Şentürk, "Prostat kanseri erken dönemde belirti vermeyebildiği için düzenli kontroller büyük önem taşıyor" dedi.

Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde değerlendirmeye daha erken yaşlarda başlanması gerekebileceğini aktaran Şentürk, özellikle risk grubundaki erkeklerin herhangi bir şikâyeti olmasa dahi düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalarını ve gerektiğinde üroloji uzmanına başvurmalarını önerdi.

Her büyüme kanser demek değil

Prostatın erkek üreme sisteminde, mesanenin hemen altında yer alan küçük bir bez olduğunu anlatan Şentürk, yaş ilerledikçe bu bezde büyüme görülebileceğini, iyi huylu prostat büyümesinin özellikle ileri yaştaki erkeklerde sık karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

Prostat kanseri ise Şentürk'e göre bundan farklı bir hastalık: prostat dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkıyor. Şentürk, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan hastalığın özellikle ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü kaydetti.

Hastalığın erken evrede çoğu zaman belirti vermediğini vurgulayan Şentürk, bazı hastalarda idrar yaparken zorlanma, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, idrarda veya menide kan görülmesi gibi şikâyetlerin ortaya çıkabileceğini aktardı. İleri evrelerde, özellikle kemiklere yayılım olması durumunda kemik ağrılarının görülebileceğini ifade etti.

PSA yüksekliği tek başına kansere işaret etmiyor

Prostat kanseri değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden birinin PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi olduğunu belirten Şentürk, testin basit bir kan testiyle yapılabildiğini söyledi. PSA değerinin yüksek olması tek başına prostat kanseri anlamına gelmiyor; iyi huylu prostat büyümesi, prostat enfeksiyonları ve bazı diğer durumlarda da PSA seviyesi yükselebiliyor.

PSA yüksekliği tespit edilen kişilerin üroloji uzmanına başvurmasının önem taşıdığını vurgulayan Şentürk, gerekli muayene ve ileri tetkiklerin ardından hastalığın doğru şekilde değerlendirilebileceğini kaydetti.

Daha önce iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olanların da takiplerini ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Şentürk, prostat ameliyatı geçirilmiş olmasının ilerleyen dönemlerde prostat kanseri gelişmeyeceği anlamına gelmediğini ifade etti. Erken tanının tedavi seçeneklerini ve tedavi başarısını önemli ölçüde etkilediğini de belirtti.