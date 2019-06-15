Çocuklarını sünnet yaptıracak ailelere uyarılarda bulunan Melikgazi Hastanesi Üroloji Uzmanı Ömer Ozan Yıldızlı, “Çocuklarda psikolojik açıdan 2 yaş öncesinde sünnet yapılmalı” dedi.

Yazın gelmesiyle beraber sünnet sezonunun açıldığını söyleyen Üroloji Uzmanı Ömer Ozan Yıldızlı, çocukları sünnet olacak ailelere dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgiler verdi. Özellikle hastane dışında sünnetin hijyen açısından uygun olmadığının altını çizen Yıldızlı, çocukların psikolojisi açısından 2 yaş altında sünnet operasyonunun daha uygun olacağını belirtti.

Sünnetin 600 yılık tarihinde geleneksel yollardan hijyen sebebiyle hastanelerde cerrahi operasyona dönüştüğünü söyleyen Yıldızlı, “Özellikle okular kapandı ve sünnet sezonu açılmaya başladı. 2008 yılından itibaren 2 bine yakın sünnet operasyonu gerçekleştirdim. Sünnet her ne kadar insanlar arasında basit bir işlem olarak görülse de, bizim için çok ciddi bir cerrahi işlemdir. Çünkü düzgün yapılmayan bir sünnet sonrasında, ciddi sorunlar yaşanabilir. Sünnetin yaklaşık 6 bin yılık bir geçmişi vardır ve geçmişte geleneksel olarak yapılmıştır. Daha sonrasında, insanlar hijyen açısından sık sık yaptırdığı bir cerrahi işlemdir. Özellikle sünnet derisinin normalden sıkı olduğu ve çocuğun idrar yapmakta sıkıntı çektiği durumlarda veya tedaviye rağmen tekrar eden durumlarda acilen sünnet yapılması gerekmektedir. Eğer çocukta kanamayla ilgili bir sorun varsa ya da idrar kanalı açıklığının, organın üzerinde veya altında olduğu durumlar varsa sünnet yapılmamalıdır. Özelikle kilolu çocuklarda, organın yağ dokusuna gömüldüğü durumlarda, sünneti ertelemekte fayda var. Çünkü özellikle düzeltme ameliyatlarında sünnet derisi kullanıldığı için, biz bu çocuklarda erteliyoruz genelde. En çok sorulan sorulardan birisi de uygun yaş. Eskiden 2-6 yaş arası çocuğun psikolojik gelişimi açısından yapılmaması gerektiği görüşü hakimken, şimdi değişti. Bizim için en uygun yaş, 2 yaşın altı. İmkan varsa 2 yaşından önce sünnetin yapılmış olması gerekmektedir. 2 yaş üstünde yapılacaksa eğer, biz çocuğun psikolojisi açısından lokal anestezi yerine genel anestezi uyguluyoruz. Ama en önemlisi de 7 yaşından önce sünnetin mutlaka yapılmış olması. Bu anestezilerde çocuk tamamen uyutulmaz. Çocuk hafif uyuyacak ve hareket etmeyecek şekilde 15-20 dakika süren bir anestezi sonrası operasyon tamamen bitiyor. 2 saatlik bir takipten sonra da hasta evine dönebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sünnet sonrasında en önemli sorunun kanama olduğunu ve kanama dışındaki belirtilerin normal olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Ömer Ozan Yıldızlı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“ Sünnet sonrasında aileler çok sıkı takip ediyorlar. En ufak bir şişlik ve morarmada endişeleniyorlar. Ama bunlar bizim için normal şeyler. En önemlisi kanama gibi durumlarda bize başvurmaları gerekmekte. Sünnetten 3 gün sonrasında, hasta banyosunu yapabiliyor. Özellikle 1 yaş altlarındaki çocuklarda bu işlem daha erken yapılabilir. Bezini kapatmayla veya temas etmesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama evde sünnet yapılması olayına biz karşıyız. Bunu cerrahi kişiler de yapabilir. Bunun dışında kimseye sünnet yaptırmamalarını şiddetle öneriyoruz."