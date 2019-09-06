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Urla’yı ‘oyuk’lar bastı

İzmir Urla’da ‘Barbaros Köyü Oyuk Festivali’nin simgesi olan bostan korkulukları, 4’üncü kez ziyaretçileriyle buluştu.

06 Eylül 2019 Cuma 15:43
Urla’yı ‘oyuk’lar bastı

İzmir Urla’da ‘Barbaros Köyü Oyuk Festivali’nin simgesi olan bostan korkulukları, 4’üncü kez ziyaretçileriyle buluştu. Festival nedeniyle 350 korkuluk köşe başlarına, otobüs duraklarına, elektrik direklerine ve ağaç gövdelerine asıldı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Festivalimizi oyuk gelin ve damadın ata bindirilerek köy meydanına getirerek başlattık. Festival boyunca adım attığınız her yerde birbirinden eğlenceli, bazen de korkunç oyuklarla karşılaşmaya hazır olun" dedi.


Urla’nın Barbaros köyünde köylülerin kaybolmaya yüz tutan kültürlerini yeniden canlandırmayı amaçlayan ve üç gün sürecek olan Barbaros Oyuk Festivali, ’Korkuluk Yürüyüşü’ ile başladı. Tarlaları korumak için dikilen korkuluklara yörede “oyuk” dendiğini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Yaklaşık 105 yıllık Barbaros köyü, belki de Türkiye’nin tek temalı festivali olan Oyuk Festivali’nde yine birbirinden ilginç korkulara ev sahipliği yapacak. Bu festival ile yörenin kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini korumayı amaçladığımız gibi bölgenin turizm ile de ekonomisinin gelişmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



Fikir annesi Demet Küçükkayalar


Günümüz koşullarında geçmiş değerlerin canlandırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Burak Oğuz, "Bu festivalin fikir annesi Demet Küçükkayalar’dır. Köyün kalkınması için kadınları organize eden Demet Hanım ile kolları sıvayan Barbaros köyü kadınları zeytin hasadının ardından köylerinin festivale hazırlanması için korkuluk yapmaya başlıyor. Ayrıca hem hazırlık aşamasında hem de etkinlik boyunca gelen konuklara da ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.



"Köy nüfusu kadar"


Oyukların görkemli olması için köylülerin atölyeler kurduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Burak Oğuz konuşmasını şöyle tamamladı:


"Bu yıl üretilen korkuluk sayısı köy nüfusu kadar. Yani 350 kişilik köyde 350 adet korkuluk yer alıyor. Artan ilgi nedeniyle de festivalimize yoğun bir katılım bekliyoruz. Köyün çeşitli noktalarına yerleştirilen korkuluklar ise yaz sonuna kadar yerlerini koruyacak."



Yarışma, sergi, koro


Üç gün sürecek ve 8 Eylül Pazar akşamı sona erecek festival kapsamında resim, fotoğraf ve el emeği çeyizler sergilenecek. Ayrıca korkuluklar, “Yılın en güzel oyuğu” seçilmek için birbiriyle yarışacak. Barbaros’ta eski köy yaşamını anlatan Keçe Köy sergisi ile gelin çıkarma geleneği konukların beğenisine sunulacak. Dans eden oyuk ve belgesel gösterimleri, Barbaros Kadın Korosu, tohum topları yapımı gibi etkinlikler de vatandaşlara eğlenceli saatler yaşatacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:43
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. kültür

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