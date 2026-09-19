Ürgüp'te dördüncü kez düzenlenen Orta Çağ Panayırı'na yaklaşık 25 ülkeden turist katıldı

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Ürgüp'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı'na yaklaşık 25 ülkeden gelen turistler, tarihi dönemleri yansıtan kostümlerle katıldı. Orta Çağ temalı restoranların yer aldığı Bey Sokak'taki etkinlikte, döneme ait giysi, zırh, aksesuar ve çeşitli eşyaların tanıtıldığı stantlar kuruldu.

Sokağa kurulan sahnede Macar ve Sırp sanatçılar, döneme ait müzik aletleriyle Orta Çağ müzikleri seslendirdi. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bölgede düzenlenen panayır, yerli ve yabancı ziyaretçileri tarihi atmosferde buluşturdu.

Erinal: "Yaklaşık 25 ülkeden binlerce turist Kapadokya'ya geldi"

Etkinliği organize eden işletmeci Muammer Erinal, düzenledikleri etkinliğin Kapadokya turizmine farklı bir alternatif sunduğunu söyledi. Erinal, "Bu bizim düzenlediğimiz dördüncü Orta Çağ festivali. Yaklaşık 25 ülkeden binlerce turist Kapadokya'ya geldi. Macaristan, Sırbistan, Hollanda, Almanya, Ukrayna ve Rusya'dan çok sayıda misafirimiz kostümleriyle katıldı" dedi.

Rus sporcu Raphael: "Bu ekipmanlar hayatımızı korumak için kullanılıyor"

Rusya'dan gelen Raphael, giydiği zırhın yalnızca bir kostüm olmadığını belirterek bunun bir spor ekipmanı olduğunu söyledi. "Biz sporcularız ve bu ekipmanlar hayatımızı korumak için kullanılıyor" diyen Raphael, "Avrupalı şövalyelerin kullandığı zırhların bir örneği. Rusya'da bu oldukça büyük bir spor dalı. Birçok insan gerçek silahlarla, zırh içerisinde dövüşmek istiyor. Çok fazla adrenalin içeriyor ve gerçekten çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirten Raphael, Sırbistan'da dövüşürken WAMR tarafından davet edildiklerini aktardı. "Burada olmak gerçekten harika" diyen Raphael, "Burada birçok insan bizimle fotoğraf çektirmek, hatta bizimle dövüşmek istiyor. Biz de yanımızda yumuşak ekipmanlarımızı getirdik" dedi.

Sezin İlter: "Kendimi Orta Çağ'da gibi hissettim"

Etkinliğe katılan Sezin İlter, panayırın atmosferinden etkilendiğini dile getirdi. İlter, "Şu an kendimi sanki günümüzde değil de Orta Çağ'da gibi hissettim. Konsept çok güzel" dedi. Dansların ve insanların bu işi bu kadar ciddiye alıp özveriyle çalışmış olmasının da hoşuna gittiğini söyledi.

Sahnede performans sergileyen ve kendilerini Sonyo Swarpae olarak tanıtan Macar sanatçılar, buraya üç yıldır geldiklerini, bunun dördüncü yılları olduğunu belirtti. Grup, "Orta Çağ müziğini seviyoruz çünkü aslında bu müzik evrensel" dedi. Sanatçılar, bu müziğin insanlara ilk başta biraz farklı veya garip gelebileceğini, ancak daha yakından tanındığında diğer müziklerle aynı olduğunun hissedilebileceğini kaydetti.

Panayır, ziyaretçilerin tarihi kostümler, müzikler ve gösteriler eşliğinde keyifli vakit geçirmesiyle devam etti.