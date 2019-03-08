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Ürgüp, seçim irtibat bürosu açılışı yaptı

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, Sivas Tarihi Kent meydanında bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 18:48
Ürgüp, seçim irtibat bürosu açılışı yaptı

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, Sivas Tarihi Kent meydanında bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.


Sivas’ta mahalli idareler seçiminde Sivas Belediyesinin en güçlü adaylarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, kent meydanında bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ve BBP Sivas Belediyesi Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış öncesi konuşma yapan Şehit Gazeteci İsmail Güneş’in eşi ve Belediye Meclis üyesi adayı Yasemin Güneş, açılışa katılan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak açılışa katıldıkları için teşekkürlerini dile getirdi.


Burada bir konuşma yapan Doğan Ürgüp sözlerinekadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerine başladı. Ürgüp,” Öncelikle Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Burada hanımlar kolu için ayrılmış bulunan projelerimizin de tanıtıldığı seçim komitemizin açılışı için bulunuyoruz. Bir açılış için bu kalabalık çok güzel, teşrif ettiniz hepinize teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim hedefimiz Sivas Belediye başkanlığı yarışında belediye başkanlığını kazanıp rahmetli başkanın emaneti olan bu başkanlığı tekrar geri alıp, rahmetli başkana iade etmektir.Bir suikast neticesinde şehit edildiler. Ülke için şehit edildiler. Onların davası şahsi bir dava değildi, Türk milletinin davasıydı. İşte biz burada Türk milletinin davasını Sivas genelinde yürütmeye gayret gösteriyoruz “ dedi.


Konuşmaların ardından ise halk oyunları ekibinin yöresel halk oyunu olan Sivas Halayı çekmesi ve Ürgüp’ün kadınlara karanfil dağıtması ile devam etti.


Program son olarak ise seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesininkesilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:48
  1. doğa

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