Urfalı bir aşiretin mensubu olan Özgür Demirtaş’tan, muhalif belediye başkanına tehdit!

Hemen her konuda fikir beyan eden ve popülist söylemleriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücret pazarlıklarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, geçen yıl yaptığı açıklamanın aynısını tekrarladı. Demirtaş, kendisine trolleriyle saldırdığını iddia ettiği bir belediye başkanını da “siyasi kariyerini bitirmekle” tehdit etti.

‘SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE KARDEŞ’ AÇIKLAMASINA KIZDI

Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili paylaşımının altında kendisinin HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile kardeş olduğunu iddia ederek, “Bunlarla adam olunmuyor özgür efendi kardeşin kaç yıldır cezaevinde hiç ziyaretine gittin mi?” diyen bir kullanıcı üzerinden bir belediye başkanını tehdit etti.

“Açıklama zamanı geldi: Bunlar Türkiye’deki bir Belediye Başkanının kurduğu trol çetesi. Bu Belediyeci muhalefet partisinden (sözde) Bu komik saldırılara devam ederse açıklama yapacağım. Siyasi kariyeri biter. Not: Benim hiçbir siyasetçiyle akrabalığım yok. Soyadı benzerliği!