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Aktüel

Urfa kebabı ve lahmacun yardıma muhtaçların iftarı oluyor

Korona virüs salgını nedeniyle iftar buluşmalarının bu yıl için ertelendiği Şanlıurfa’da, büyükşehir belediyesi tesislerinde özenle hazırlanan Urfa kebabı ve lahmacun çeşitleri yardıma muhtaç ailelerin iftar yemeği oluyor.

2020-04-27 16:50:39 -
Urfa kebabı ve lahmacun yardıma muhtaçların iftarı oluyor

Korona virüs salgını nedeniyle iftar buluşmalarının bu yıl için ertelendiği Şanlıurfa’da, büyükşehir belediyesi tesislerinde özenle hazırlanan Urfa kebabı ve lahmacun çeşitleri yardıma muhtaç ailelerin iftar yemeği oluyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerinde hazırladığı yemekleri maddi olanakları kısıtlı ailelere ulaştırıyor. Kebap çeşitleri ve Urfa yöresel lezzetlerinin ağırlıkta olduğu menüler, yine büyükşehir ekipleri tarafından adreslere götürülerek ailelere veriliyor. İftar saatlerine yakın süreçlerde mutfaklarda yemekler pişerken, aileler de tek tek aranarak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Ramazan tebriği iletiliyor ve evde iftar saatinde toplam kaç kişi olduğu soruluyor. Kişi sayısına göre adresler ve bölgeler ayrılarak pişen yemekler araçlarla yola çıkıyor. Büyükşehir personelleri iftar menülerini adreslere iletirken, ailelerin herhangi bir sıkıntısının olup olmadığı yerinde tespit edilerek Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında sisteme geçiliyor. Belediye Başkanı Beyazgül’ün bizzat takip ettiği çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

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