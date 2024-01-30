  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ürettiği füze intiharına neden oldu! Rus mühendisin mektubu hüzünlendirdi
Gündem

Ürettiği füze intiharına neden oldu! Rus mühendisin mektubu hüzünlendirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-30 00:43:00 -
Ürettiği füze intiharına neden oldu! Rus mühendisin mektubu hüzünlendirdi

Rusya'da bir mühendis ürettiği füzelerin Ukrayna'da bulunan büyükannesinin evine isabet etmesi nedeniyle bir not bırakarak intihar etti.

Rusya'da "Almaz Antey" adındaki bir mühendis, üretiminde yer aldığı bir füzenin Harkiv'de büyükannesinin evine isabet etmesi sonucunda arkasında not bırakarak hayatına son verdi.

Antey, üretiminde yer aldığı füzenin Ukrayna'da yaşayan büyükannesinin evine isabet ettiğini öğrendi. 23 Ocak'ta Harkiv'e yapılan saldırı sonucunda Antey'in büyükannesinin evine isabet eden füze, büyük bir hasara yol açtı. Söz konusu durumu öğrenmesinin ardından Antey, arkasında özür dilediği bir not bırakarak intihar etti. Antey'in notunda şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün önce üretiminde yer aldığım füzenin Harkiv'e anneannemin yaşadığı eve isabet ettğini öğrendim. Bununla yaşayamazdım. Şu anda bu yaşananlar korkunç ve tam bir kabus. Bundan çok yoruldum, artık böyle yaşayamayacağım. Özür dilerim."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23