  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Üretimde beklenmedik kriz! Otomobil fabrikası kontak kapattı
Teknoloji

Üretimde beklenmedik kriz! Otomobil fabrikası kontak kapattı

Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 23:33:00 -
Üretimde beklenmedik kriz! Otomobil fabrikası kontak kapattı

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Buna göre Subaru başkent Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde yıllık toplam 700 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretime geçici ara verdi.

Firma, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çip tedarikinde yaşanan problem sebebiyle ara verdiğini ve hafta başında üretimi sürdürmeyi planladığını açıkladı.

ABD'nin Indiana eyaletindeki tesislerinde de üretime ara verdiğini duyuran Subaru'nun Nisan başı itibarıyla sona erecek mali yıl üretim ve gelir-gider planlamalarının etkileneceği kaydedildi.

Öte yandan Honda ülke genelindeki üretim sayılarını aylık 4 bin azaltırken, İngiltere'nin Swindon bölgesindeki fabrikasında üretime geçici ara verdiğini duyurmuştu.

Toyota Motor, Teksas'taki fabrikasında üretimi düşürürken, Nissan ise Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa'daki "Note compact" üretim sayılarını düşürdüğünü açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,09 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!

Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğradı.
Yunanistan'dan skandal karar! Resmen kabul ettiler
Dünya

Yunanistan'dan skandal karar! Resmen kabul ettiler

Göçmenlere Ege'de insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunanlılar, FETÖ'cülere adeta kucak açtı. Yunan basını ülkedeki FETÖ'cülerin sayısını a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay