Üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor

İhracatlarının devamlı arttığına işaret eden S2000’in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın, “Mutfak ve soğutma sistemlerimize Almanya, Fransa ile İsveç’ten art arda talep geliyor” dedi. Yeni yatırımlarıyla ön planda olan S2000’in YK Başkanı Sedat Aydın, üretim ile ihracat başarılarından, müşteri ağlarına ve hedeflerine kadar pek çok konuda editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını cevapladı.

Özel imalatlarımız söz konusu

-Evvela S2000’i bize tanıtır mısınız? Hangi alanlara yoğunlaşıyorsunuz, hangi ürünlerinizle öne çıkıyorsunuz?

S2000 Mutfak ve Soğutma bir ithalat ile ihracat şirketidir. Şirket mutfak ve soğutma sistemleri üretip ihraç etmektedir. Türkiye’de üretilmeyen ekipmanları yurtdışından getirmektedir. Aynı ekipmanları üretmekte, Türkiye ve dünya pazarına satmaktadır.

-S2000’in diğer firmalardan farkı nedir?

Farkı belli. Mutfak üretmektedir. Mutfakla yetinmemekte, buzdolabı üretmektedir. Ürünleri ihraç ve ithal etmektedir. Artı özel imalatlar yapmaktadır. Özel kafe veya buzdolabı dizaynı gibi. Dolayısıyla firmanın malı yüzde 60 standart değil, özel üretimdir. Bu yönüyle diğer firmalardan farklıdır.

Yani S2000 taleplere göre ev, dükkân ve yeme-içme mekânı üretmektedir. Tasarım ve üretimde talepler belirleyicidir.

Fabrika için geri sayım

-Yeni yatırımlarınızdan söz eder misiniz?

İstanbul Havalimanı’na yakın bir yerde konumlanan Arnavutköy Bolluca’da 10 bin metrekarelik bir fabrikayı devreye alacağız. Burada standart buzdolabı üretimimizi önemli oranda artıracağız. Yerli üretime odaklanacağız. Fabrikadan çıkan buzdolabını hem ülkemize hem de dünyaya satacağız. Kaliteyi artıracağız. Yüzde 10-15 olan standart üretimimizi yüzde 50’ye çıkaracağız. Böylece ciromuzu ve ihracatımızı yukarı taşıyacağız.

-Fabrika yatırımınızla ilgili takvim belli mi? Bir de fabrikanın üretiminize katkısı ne olacak?

Yeni fabrikaya taşınma 2020’ye kadar tamamlanacak. Şu anda üretimimizi 4 bin metrekarelik alanda yapıyoruz. Yeni fabrikamız bundan büyük olacak, daha çok ürün üretip satmamıza imkân tanıyacak.

-İstihdam öngörünüz nedir?

Yeni fabrikada ara elemanlar görev alacak. Ama istihdam adedi 100’ü geçmeyecek. Çünkü fabrikada makineler ve robotlar ön planda olacak.

-Fabrika için yapılan yatırım bedelini de paylaşır mısınız?

Üretime büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede yeni fabrikamıza 4-5 milyon dolar yatırdık. Umuyoruz, yatırımımızın karşılığını alırız.

Şunu da belirtmeliyim ki biz her sene 10 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar fabrika, mülk veya arazi olup S2000’i büyütüyor.

Yerli üretim vurgusu

-Ekonomik saldırıların ardından yerli üretim konusu önemle ele alınıyor. Sizin konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz?

Yerli üretim ülkenin güçlenmesi, kalkınması için bir gereklilik. Biz de bu anlayışla üretim yapıyoruz. Camlı buzdolabının yüzde 90’nı imal ediyoruz. Ne var ki motoru ithal ediyoruz, dışarıdan alıyoruz. Malum daha evvel Türkiye’de bir motor firması vardı. Bu firmanın neden kapandığını bilmiyoruz. Neyse. Biz motoru ve çeliği dışarıdan alıyoruz ancak buzdolabının diğer tüm ekipmanlarını imal ediyoruz. Haliyle yerli üretim konusunda iddialıyız, ön plandayız.

-İthalatı aşağı çekmek için de adımlar atıyor olmalısınız.

Elbette. 5 sene evvel ithalatımız ciromuzun yüzde 30’una tekabül ediyordu. Bu oranı yüzde 15’e indirmeyi başardık. Öte yandan; yeni fabrikamız sayesinde buzdolabı ithalatına nokta koyacağız. Tabii Türkiye mutfak tasarlıyor, şekillendiriyor. Ülkemiz bu alanda iyi bir konumda. Ama halen kaliteli ekipmanların dışarıdan alındığı da bir hakikat. Kaliteli kahve makineleri, dondurucular gibi. Bunlar dışında yerli üretim giderek artıyor, ithalat ise daralıyor.

Bizi kandırmışlar

-Yerlilik oranınız nedir?

Ürünlerin hammadde dışında yüzde 70’ini biz üretiyoruz. Malum hammadde yatırımları pahalıya mal oluyor. Bu yatırımları yapmak güç ama imkânsız değil. Ne yazık ki Türkiye üretime, yerlileşme yolculuğuna geç başlamış. Arada 60 sene var. Sizi ve bizi kandırmışlar. Geç kalınmasa ülkemiz Kore gibi olabilirdi. Tarihte yerli otomobil, uçak projelerine vurulan darbeler ortada. Ancak iyi haberler de almıyor değiliz. Yani 15-20 sene evvel 10 günde yaptığımız buzdolabını bugün 1 saatte yapabilir hale geldik. Demek ki üretime ve yerlileşme yolculuğuna daha erken başlamamız gerekiyormuş.

Ünlü markalara hizmet veriyor

-Mega yatırımlardan İstanbul Havalimanı’ndan da size talep geldi. Havalimanında hangi firmalara ürün verdiniz, hizmet sundunuz?

İstanbul Havalimanı’nda BTA’ya 5-10 nokta yaptık. Yeni havalimanını inşa eden gruplardan Cengiz Holding’e 7-8 nokta yaptık. Tabii bu havaalanının inşaatı 5 sene daha devam edecek. Demek ki havalimanında 50 noktaya daha imzamızı atacağız. Öbür taraftan kafe, restoran gibi profesyonel olduğumuz özel alanlarda önemli projeleri hayata geçireceğiz.

-Mutfak yapmanız için size başvuran markaları paylaşır mısınız?

Et restoranda tartışılmaz bir yeri olan Nusret’te varız. Günaydın, Gürkan, Midpoint, Divan, Pelit, Godiva, Gloria Jeans, Caffe Nero, Saray, Sütiş ve Kırıntı’da varız. Mado için 400 tane mutfak yaptık. Bu mutfaklarımız beğenildi, takdir topladı.

Bizim kalite anlayışımız farklı. Müşterilerimize seçkin, iyi mal satmak zorundayız. Çünkü özel müşterilerimiz de söz konusu.

-Sırada kimler var?

Son müşterilerimizden biri Borsa Lokantası. Tabii Karaköy’de Mariott Hotel’in mutfağını yapıyoruz. Otelin mutfağı çok güzel olacak. İlaveten BTA için çalışmalarda bulunuyoruz.

Araplar da kapımızı çalıyor

-Öyle görünüyor ki ihracatta da başarılı bir grafik ortaya koyuyorsunuz.

Elbette. Dünyanın her yerine mal satabiliyoruz. Avrupa’da mutfak yapabiliyoruz. Bu alanda güçlüyüz; Almanya, Fransa, İsveç ve İngiltere’den pek çok talep alıyoruz. Bunlar bir yana İran’a, Irak’a, tüm Arap ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. Öbür taraftan Rusya’ya ihracatımızda bir gerileme görüyoruz. Bu durumun nedenlerini bilemiyoruz.

-ABD ve Kanada’ya satış yapıyor musunuz?

O bölgeye çok ihracat yapmıyoruz. En önemli müşterilerimiz Avrupalılar ve Araplar. Bu müşterilerimize yenilerini ilave etmemiz, satışlarımızı artırmamız bizi güçlü kılar.

-İhracatın ciro içindeki payı nedir?

Devamlı artan ihracatımızın ciro içindeki payı yüzde 15. İthalatımızın payı da yüzde 15. Burada dengeli bir eğilim görüyoruz.

-Kur ataklarına karşı da korunaklı olmalısınız.

İhracat bizi kur ataklarına karşı korudu, koruyor. Sancılı dönemi ihracatla aşma gayretindeyiz. Bizim ne yapıp edip yurtdışına mal satmamız gerekiyor. İnanın, Türkiye’ye satılan mal Türkiye için bir kâr değil. Şu unutulmamalı ki önemli olan dünyaya ürün göndermek. Avrupa’ya mal yollayabilmek.

-Endüstriyel mutfak ve soğutucu talebi ne durumda?

Dış talepte sorun yok. Dünyanın her bir yerine ürün ve hizmet satabilirsiniz. Doğal olarak burada kalite önemli. Ürününüz kaliteliyse hiçbir engele takılmazsınız.

-Peki iç talepte durum nedir?

İç talep geriliyor. Çünkü ortada para yok. Biz bu gerilemeyi ihracatla aşmayı öngörüyoruz. Nitekim pek çok bölgede ve ülkede varız. Dubai’de, Uganda’da, Almanya’da, Fransa’da ve İsviçre’de faaliz. Dolayısıyla ihracatımız devamlı artıyor. Bu tablo devam eder, ihracatımızın ciromuz içindeki payı yüzde 25’e çıkarsa hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayız.

Ürün gamını artırıyor

Mutfak ve soğutma sistemleri sektörüne 1983’te giren S2000 ilk zamanlar sadece soğutma sistemleri imal ediyordu. Firma, daha sonraki süreçte de endüstriyel mutfak üretmeye başladı. Mutfak ekipmanları konusunda deneyimli olan S2000, ürün gamını da sürekli genişletiyor.

Dry Aged’le iddialı

S2000’in Dry Aged dolapları etin en iyi şekilde muhafaza edildiği dolapların başında bulunuyor. Dolap, etleri 0 ila 2 derecede yüzde 75 nemle saklıyor. Etleri bir ay steril ortamda tutuyor. Dry Aged, havanın eşit bir şekilde dağılması için fan sistemi içeriyor.

Hedefler büyük

-Hedefleriniz nelerdir? 2020 planlarınızı anlatır mısınız?

Her şeyden evvel kendi yolumuza bakıyoruz. 2020’de daha kaliteli üretim yapmayı amaçlıyoruz. Ciromuzu yüzde 20-25 artıracağımız kanısındayız. Daha iyi ortamlarda çalışacağız. İhracat atağımız devam edecek. Dünyaya en iyi ürünü satmak için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla 2020’nin verimli geçeceğini tahmin ediyoruz.

-Ar-Ge’ye önem veriyor olmalısınız.

Ar-Ge ve inovasyon bizim için çok önemli kavramlar. Bu iki kavram bütün projelerimize yön veriyor, değer katıyor.

-Merak ediyorum, beyaz yakalı çalışan oranınız nedir?

S2000’de çalışanların yüzde 20’si beyaz yakalı, geri kalanı ise mavi yakalıdır.

Güçlü indirim şart

-Ekonomiye de değinmekte yarar var. Sizce faiz sorununa karşı ne gibi adımlar atılmalı?

Faiz bir yana ekonomiyi kuvvetlendirecek, ülkeye güveni arttıracak ve yatırımları çekecek adımlar atılmalıdır. Kuşkusuz, faiz oranında da güçlü bir indirime gidilmeli. Örneğin oran yüzde 10’a çekilirse pek çok sektör ivmelenir, üretim ve ihracat artar.

-Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerini yeterli buluyor musunuz?

Şu anda 2 puanlık bir indirimle karşı karşıyayız. 2 puan bize yetmiyor. Yüzde 10 kâr elde ederken, yüzde 20 faizle para alamazsınız. Onun için faiz oranının yüzde 10’a indirilmesini arzu ediyoruz. Bize eskiden yüzde 7 faizle para veriyorlardı almıyorduk. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız?

Planlamalı yapılsın

-Nihai olarak teşvikler noktasında beklentilerinizi alabilir miyiz?

Devlet, üreticileri yönlendirmeli. Planlama yapmalı, firmalara “Şunu üret, sana şu kadar yardım yapayım” demeli. Plan ve program olmadan ülkemiz ileri gidemez. Yerli üretimi teşvik edilmeli. Stratejik sektörlere para yardımı yapılmalı. 10 sektöre maddi yardımda bulunulur, rehberlik edilirse ülkemiz yeni bir atılım yapar.