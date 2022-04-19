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Ekonomi Üretim sürecine katılım programı nedir, nasıl nereden başvurulur, şartları neler?
Ekonomi

Üretim sürecine katılım programı nedir, nasıl nereden başvurulur, şartları neler?

İŞKUR bünyesindeki mesleki kursların, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve çeşitli kurumların çok sayıda vatandaşları meslek sahibi yapmak ve istihdama yönelik güzel projeler hayata geçirilmekte. İşsizlik ile mücadele kapsamında üretim sürecine katılım programı da bir hayli faydalı olmakta. Peki üretim sürecine katılım programı nedir, nasıl nereden başvurulur, şartları neler?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:44:00 - 2022-04-19 12:45:55
Üretim sürecine katılım programı nedir, nasıl nereden başvurulur, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin üretim sürecine katılım programına ilişkin konuştu. Peki üretim sürecine katılım programı nedir, nasıl nereden başvurulur, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üretim sürecine katılım programına ilişkin olarak şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak."

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