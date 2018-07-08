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Üretim maliyetlerini düşürdü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yeni yatırımlarla büyüyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:23
Üretim maliyetlerini düşürdü

Üretim maliyetlerini minimum düzeyde tutmaya çalışan şirket, kârlılığını da devamlı arttırıyor. KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, doğru zamanda doğru hammadde alımları yaptıklarını, fiyatlar yükselmeden bağlantıları kurduklarını; bu sayede Türkiye’nin en uygun maliyetle üreten şirketi olduklarını söyledi. Dünya demir çelik sektöründe entegre demir çelik tesislerinin rekabetçi olabilmesi için 3 milyon tonun üzerinde bir üretim kapasitesine sahip olması gerektiğini belirten Ünal, “İşte bu nedenle KARDEMİR, 2002 yılından bu yana ölçek ekonomisine uygun bir büyüme stratejisi takip etmiş ve sürekli yatırım yapmış ve büyümüştür” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:23
  1. Üretim maliyetleri
  2. KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal

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