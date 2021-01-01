Üretim başladı! Pakistan'dan önemli adım

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılan açıklamada, “JF-17 Thunder Blok-3’ün ülke içi üretimi resmi olarak Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) Kamra’da, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Anwar Khan tarafından başlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

Etkinlikte ayrıca, Pakistan ve Çin tarafından ortaklaşa geliştirilen ikiz koltuklu savaş uçağı JF-17 Thunder Blok II’nin de teslim töreni yapıldı. Defence Türk'ün haberine göre, törene ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgenerral Khan ve Çin’in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong katıldı. Nong Rong, JF-17’nin son yirmi yılda iki ülke arasındaki ortak girişimler bakımından parlayan bir iş birliği örneği olduğunu vurguladı. Ayrıca Rong, gelecekteki ortak girişimler için Çin’in sürekli desteğini de garanti etti. Eğitim için kullanılacak olan 14 JF-17 Thunder Blok II Pakistan Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. 62 adet JF-17 Thunder Blok III savaş uçağının da 2024 yılına kadar PAF’a teslim edileceğini belirtti. İki JF-17 Thunder Blok III jetinin prototip testleri 2020’nin başlarında başlamıştı. Kamra’daki PAC, 2009’dan bu yana PAF’a 100’den fazla JF-17 Blok I ve Blok II uçağı teslim etti.

Pakistan'ın ürettiği JF-17 Thunder Blok III

JF-17 Thunder savaş uçağı için çalışmalar ilk olarak 2000 yılının başlarında Çin ve Pakistan ortaklığıyla başladı. 2003 yılının Ağustos ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren JF-17’nin son sürümü olan Blok III ilk uçuşunu 2020 yılının başlarında gerçekleştirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu envanterinde bulunmayan JF-17 savaş uçağının; JF-17 Blok 1 ve Blok 2 sürümlerinde olan 100’den fazla savaş uçağı şu anda Pakistan Hava Kuvvetleri’nde hizmet veriyor.

JF-17 Blok III sürümündeki bazı özellikler:

KLJ-7A Aktif Elektronik Taranan Dizi (AESA) radarı

Yeni geniş açılı Başüstü Gösterge (Head-Up Display) ve Füze Yaklaşma Uyarı Sistemi (MAWS) / Radar Uyarı Sistemi (RWS)

Yeni Motor: Muhtemelen RD-33MK’nin geliştirilmiş bir türevi

Aselsan, ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemini JF-17 savaş uçaklarına entegre etmek için 2017 yılında Pakistan ile 24,9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bunların JF-17 Blok II’de kullanılacağı söylenirken, JF-17 Blok III için kullanılıp kullanılmayacağı henüz netleşmedi.