Üreticiye Can Suyu; 47 Ton Soya Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yönelik soya tohumu dağıtım programı gerçekleştirildi. Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle yerli ve milli soya tohumu teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile çok sayıda üretici katıldı. Program kapsamında 120 üreticiye toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlarla Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu’nda toplam 4 bin 700 dekarlık alanda üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje sayesinde hem üretim alanlarının genişletilmesi hem de stratejik öneme sahip ürünlerin üretiminin artırılması amaçlanıyor. Verilen desteklerle üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedeflenirken, soya üretiminin yaygınlaştırılmasıyla bölge ekonomisine de önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

“Tarımsal Kalkınmaya Katkı Sağlayacak Projelere Desteğimizi Sürdürüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Tarım, Kahramanmaraş’ımızın en önemli üretim alanlarından biri. Üreticimizin güçlenmesi, tarımsal üretimin artması ve âtıl durumdaki arazilerin yeniden ekonomiye kazandırılması adına gerçekleştirilen her çalışma bizim için son derece kıymetli. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 120 üreticimize yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 47 ton yerli ve milli soya tohumu dağıtılması, şehrimizin tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşıyacak. Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde 4 bin 700 dekarlık alanda gerçekleştirilecek üretimin hem çiftçilerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu önemli desteklerin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanımız Sayın Vahit Kirişci’ye ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Abdulkadir Polat’a şehrimiz ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Çiftçimizin yanında olan, üretimi destekleyen her yatırım ve projeyi son derece değerli buluyor, Kahramanmaraş’ın tarımsal kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz” dedi.