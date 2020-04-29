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Ekonomi

Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Kilis’te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.

2020-04-29 10:55:53 -
Üreticilere çapa makinesi dağıtımına başlanıldı

Kilis’te, üreticilere 52 adet çapa makinesi dağıtımına başlanıldı.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yürürlüğe giren "S.S. Büyükkonak- Küçükkonak- Karamelik- Çörten Köyleri Sulama Kooperatifi Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Projesi" kapsamında kooperatif üyesi çiftçilere yüzde 70’ i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe, yüzde 30’ u üreticiler, tarafından karşılanan 52 adet çapa makinesi dağıtımı başladı. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, çapa makinesi alacak çiftçilerin, kuruma gelerek çapa makinelerini alabileceklerini söyledi.

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