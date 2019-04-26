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Üreticilere 19 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Samsun’da 19 Mayıs 1919’un 100.

26 Nisan 2019 Cuma 10:23
Üreticilere 19 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Samsun’da 19 Mayıs 1919’un 100. yılı kutlamalarına ithafen gerçekleştirilen Silajlık Mısır Ekim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında, yaklaşık bin üreticiye 19 ton 19 kg silajlık mısır tohumluğu dağıtıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Programı çerçevesinde, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı kutlamalarına ithafen gerçekleştirilen Silajlık Mısır Ekim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında, Samsun’da yaklaşık bin üreticiye 19 ton 19 kg silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında tohumluk dağıtımı yapılan üreticilere silajlık mısır yetiştiriciliği ve silaj yapımı çiftçi eğitim toplantıları düzenlendi. Kavak, Asarcık, 19 Mayıs, Havza, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde yaklaşık 200 üreticinin katılımı ile çiftçi eğitim toplantıları yapıldı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, “İlimizin coğrafi konum olarak kuzeyde Karadeniz, batıda Kızılırmak ve Altınkaya Barajı, doğuda Yeşilırmak ve Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu Barajları ile çevrili, çok verimli topraklara sahip olan bir tarım kentidir. 3,5 milyon dekar tarım alanlarımızda 65 bin üreticimizle bitkisel üretim yapıyor. 2 milyon dekar alanda yapılan tarla ürünleri yetiştiriciliğinin 560 bin dekarlık kısmında yem bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. İlimiz hayvancılık potansiyeline bakıldığında 380 bin adet büyükbaş ve 260 bin adet küçükbaş hayvan mevcudu ile ülkemiz hayvancılık sıralamasında önde gelen şehirlerdendir. Mevcut hayvan potansiyelimizin kaba yem ihtiyacı yaklaşık 1,3 milyon ton civarındadır. Yetiştirdiğimiz hayvanların kaba yem ihtiyacını ise 560 bin dekar yem bitkisi ekiliş alanları, 146 bin dekar olan mera alanları, otlatmaya izin verilen ormanlık alanları, fındık bahçelerimizdeki açıklık alanlar ve bitki hasat artıkları sap-samandan karşılamaktayız. Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan bu proje ile yem bitkisi ekiliş alanlarını artırarak kaba yem ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz. Bu proje sayesinde 7 bin 500 dekar alandan 45 bin ton silaj üretimi gerçekleştirerek yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını tedarik edeceğiz” dedi.


Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatifi’nde düzenlenen çiftçi eğitim toplantısına ayrıca Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür V. Namık Akgül, Vezirköprü İlçe Müdür V. Selman Karakaya, Vezirköprü Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mustafa Kuru ile üreticiler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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