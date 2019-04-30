Üreticiler pamuk destek ödemelerini bekliyor

Adana Ziraat Odaları İl Koordinayon Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan,çiftçilerin pamuk destek ödemelerinin yapılmasını beklediğini bildirdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, Adana’da 2011 yılından 2016 yılına kadar pamuk ekim alanlarının yüzde 50 oranında düştüğünü, 2017 yılında devletin verdiği kilogram başına 80 kuruşluk destekle, pamuk ekim alanlarının birden arttığını belirtti. Ekim alanlarının ilk yıl 270 binden 320 bin dönüme, 2018 yılında da 320 binden 455 bin dönüme yükseldiğini hatırlatan Doğan, "2 yıl içerisinde pamuk ekim alanlarında ortalama yüzde 70 oranında artış oldu. Verilen desteklerle, para kazanmak için çiftçilerin buğday ve mısır ekim alanlarını daraltıp pamuk ekim alanlarına yöneldi" dedi.

2018 yılında ekilen pamuk desteğinin, 2019’un ilk aylarında ödenmesinin beklendiğini belirten Doğan, "Maalesef seçime kadar ödenmeyen pamuk desteği çiftçilerimizi zor durumda bıraktı. Şu anda mısır, buğday, karpuz, domates ekimleri yapıldı. Çiftçilerimizin gübreye, mazota ve ilaca ihtiyacı var’’ diye konuştu.

Ödenmeyen destekler sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan çiftçilerin odayı arayarak, ödeme zamanıyla ilgili bilgi almak istediklerini kaydeden Mehmet Akın Doğan, "Çiftçilerimizin sorununu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar’a da ilettim. Kamuoyunda da farkındalık oluşturarak çiftçilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini umut ediyoruz’’ şeklinde konuştu.