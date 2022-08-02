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Ekonomi Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı
Ekonomi

Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 23:00:00 -
Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 9 kata yaklaştı

Bayraktar, temmuzda üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 766.5 ile elmada görüldüğünü bildirdi.

Geçen ay elmanın 8.7, marulun 4.2, kuru fasulyenin, maydanozun 3.8 ve yeşil mercimeğin 3.7 kat fazla fiyatla tüketiciye satıldığını belirten Bayraktar, “Temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 766.5 ile elmada görüldü. Bunu yüzde 325.5 ile marul, yüzde 304.8 ile kuru fasulye, yüzde 274.8 ile maydanoz, yüzde 267.4 ile yeşil mercimek, yüzde 243.8 ile kuru incir ve yüzde 238.6 ile nohut takip etti” ifadesini kullandı.

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