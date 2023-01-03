Üretici fiyatlarını girdi maliyetleri yükseltiyor

Girdilerde yüzde 100 ila yüzde 400 artışlar uygulandığına dikkat çeken Bayraktar, markette takip edilen 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu ifade etti. Fiyatı en çok artan ürünün markette ve üreticide kuru soğan olduğunu dile getiren Bayraktar, markette fiyatı yüzde 314.6 artan kuru soğanı yüzde 202.8’le limon, yüzde 164.5’le toz şeker, yüzde 163.7’le yeşil soğan, yüzde 163.1’le ıspanak, yüzde 159.2’yle lahana, yüzde 147.1’le Antep fıstığı, yüzde 142.8’le marul, yüzde 141.7’le portakal, yüzde 138.3’le kuru kayısı, yüzde 130.8’le karnabahar, yüzde 127’yle mandalina ve yüzde 125.8’le pirincin izlediğini belirtti.

Üreticide de takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandığını bildiren Bayraktar, “2022’de üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603.3’le kuru soğanda gözlendi. Kuru soğanı yüzde 528.4’le mandalina, yüzde 208.4’le limon, yüzde 204.3’le portakal, yüzde 202.3’le kuru fasulye, yüzde 175.7’yle Antep fıstığı, yüzde 162.8’le marul, yüzde 153.8’le ıspanak, yüzde 151’le lahana, yüzde 150’yle elma, yüzde 148.4’le karnabahar, yüzde 147.9’la domates, yüzde 137’yle pirinç takip etti” açıklamalarında bulundu.

12 ürünün fiyatı azaldı

Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 274’le kabakta görüldüğünün aktaran Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Kabağın ardından yüzde 248.8’le marul, yüzde 213.3’le ıspanak, yüzde 202,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 199.4’le pırasa, yüzde 185.1’le portakal geldi. Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan marul 13 lira 57 kuruşa, 5, lira 71 kuruş olan ıspanak 17 lira 89 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 41 lira 92 kuruşa, 5 lira 42 kuruş olan pırasa 16 lira 23 kuruşa, 5 lira 63 kuruş olan portakal ise 16 lira 5 kuruşa markette satıldı. Aralık’ta markette 37 ürünün 20’sinde fiyat artışı, 17’sinde fiyat azalışı gözlendi. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15.8’le tavuk eti oldu. Tavuk etini yüzde 13.5’le kuru soğan, yüzde 12’yle zeytinyağı, yüzde 10.9’la dana eti, yüzde 10.5’le kuzu eti izledi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17.1’le limon oldu. Limonu yüzde 12.8’le sivri biber, yüzde 10.7’le patates, yüzde 10’la elma izledi. Aralık ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 32.8’le yeşil soğan oldu. Yeşil soğanın ardından yüzde 30’la kabak, yüzde 24.6’la ıspanak, yüzde 19’la kuru soğan, yüzde 14.4’le sivri biber geldi.

Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 34.6 ile patlıcanda, yüzde 18’le fındıkta, yüzde 14’le dana etinde, yüzde 13.6’yla kuzu etinde, yüzde 11.1’le yeşil fasulyede, yüzde 7’yle zeytinyağında müşahede edildi. Aralık ayında üreticide 29 ürünün 9’unda fiyat artarken, 12’sinde azaldı. 8 üründe de fiyat değişimi yaşanmadı.”