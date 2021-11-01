Üreten kadınların organik ürünleri ilgi görüyor

Giresun'da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında kadınlar tarafından işlenen yöresel organik ürünler, yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor.



Giresun'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bulancak ilçesine bağlı 2 bin 800 nüfuslu Kovanlık Beldesi ve DOKAP tarafından "Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar" projesi 2020 yılında hayata geçirildi.



Kadınlar tarafından yörede yetişen besinlerin işlenmesi sonucu yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya çıkarıldı.



Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, yöredeki ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra belde kadınlarına da istihdam oluştuğunu söyledi.



DOKAP'ın da desteğiyle uygulama konulan projenin salgın dönemine denk geldiğine işaret eden Kalıntaş, "Son yıllarda pandeminin de etkisiyle doğal ürünlere olan ilgi artmış durumda. Biz de buradan yola çıkarak ürünlerimizi ekonomiye kazandırmanın yanı sıra kadınlarımıza da istihdam sağlamak amacıyla projemizi hayata geçirdik." dedi.



Kalıntaş, kısa zamanda ciddi yol aldıklarını ve kooperatifleşmek için de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Yöre kadınlarımızdan yörede yetişen doğal ürünleri satın alıyoruz. Daha sonra da bunlardan geleneksel yöntemlerle başta turşu, tuzlu, reçel ve pekmez olmak üzere çeşitli ürünler elde ediyoruz. Projemizle belde kadınlarımız ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede sınap çeşidi elma yoğun olarak bulunmaktadır. Hedeflerimiz arasında bu elma türünün de ön plana çıkarılması yer alıyor. Uzun yıllar önce beldemize getirilen ve dikimiyle birlikte yaygınlaşan bir elmadır. Fakat ekonomiye kazandırılmamış durumda. Biz bundan pekmez üretimi elde ederek, Kovanlık sınap elmasını ön plana çıkartmak istiyoruz."



Belediye olarak yöre halkından bu yıl 3 ton elma satın alarak 180 kilo pekmez üretimi sağladıklarını aktaran Kalıntaş, gelecek hasat döneminde bu rakamı daha da artırmak istediklerini vurguladı.



Kalıntaş, belde de oluşturulan mağaza ve internet üzerinden satışların devam ettiğine değinerek, "Ürünlerimize büyük ilgi bulunmakta. Yurt için ve dışından yoğun siparişler alıyoruz. Bu yılki gelir hedefimiz yaklaşık 200 bin lira." diye konuştu.



Ayrıca beldede hediyelik eşya ve tekstille ilgili de projeler hazırladıklarını belirten Kalıntaş, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.



Belde sakinlerinden Kübra Demir ise yörenin geçim kaynaklarının fındık ve hayvancılık olduğunu söyledi.



Yazın yetiştirdiği tarım ve hayvansal ürünleri pazarlarda sattığını belirten Demir, "Yine ürünlerimi belediyemiz tarafından uygulanan proje kapsamında kurulan satış mağazası ve internet üzerinden de değerlendiriyorum. Bu yöntemle kendi evime gelir sağlamış oluyorum." ifadesini kullandı.