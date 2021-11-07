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Üreten kadınlar buluştu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nda yer alan 32 kadın kooperatifinin temsilcileriyle bir araya gelerek önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:14:00 - 2021-11-07 11:17:45
Üreten kadınlar buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nda yer alan 32 kadın kooperatifinin temsilcileriyle bir araya gelerek önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçedeki 32 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen Bursa Üreten Kadınlar Buluşması, ülke genelinde büyük ses getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyük buluşmanın ardından kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir kez daha buluşarak, önümüzdeki senelerde organizasyonun daha iyi yapılabilmesi adına istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’ın da hazır bulunduğu toplantıda, kooperatif üyeleri tek tek söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Ticaret yapmanın da bir kuralı olduğunu ve marka oluşturmanın kolay iş olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, arkasında mutlaka emek ve alın teri olduğunu belirtti. Uzun ve kalıcı başarılara imza atmak için günün şartlarını iyi kavramak gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, belediye başkanlığı dönemi öncesinde geçirdiği ticari hayatı hakkında katılımcılara bilgi verdi. Uzun vadeli başarılar için uzun soluklu düşünmek ve piyasayı iyi okumak gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa'da kadın kooperatifi sayımız 2018'de sadece 7 taneydi. Bugün sayı 30’lu rakamlara geldi. Bursa 3 milyon nüfuslu bir şehir. Ayrıca yanı başımızda 15 milyon nüfuslu İstanbul var. İstanbul’da yaşayanlar için Bursa’ya gelip doğal ortamda kahvaltı yapmak veya akşam yemeği yemek tercih ediliyor. Şehir dışındaki insanları buraya çekebilmek için dikkatlerini çekecek hamleler yapmalıyız. Bursa’yı sadece 3 milyon olarak düşünmemeliyiz. Güney Marmara için değerli bir konumdayız. O yüzden şehrimizi daha geniş nüfus ve ekonomiyle değerlendirmeliyiz” dedi.

Bursa Üreten Kadınlar Buluşması’nı çok önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, daha kurumsal ve profesyonel adımlar atmak gerektiğini anlattı. Tüm kooperatiflerin işbirliği içerisinde hareket etmesini isteyen Başkan Aktaş, e-ticaret, hesap yönetimi, ürün fiyatlandırma, hizmet kalitesi, markalaşma ve kooperatifleşme konularında da eğitimler vermeyi planladıklarını söyledi. Her yaştan insanların bu mekanları tercih etmesi gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Geleneksel yapıdan ziyade daha kurumsal hareket etmeliyiz. Marmara havzasında 25 milyonluk nüfus var. Burada insan sirkülasyonu da çok fazla. Bunu düşünerek adım atmalıyız. Ben bu konuda heyecanlıyım. Çok güzel organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şehrin emanetçisi olarak taş üstüne taş koymayı arzuluyorum” diye konuştu.


Kadın kooperatiflerinin temsilcileri de ürünlerini Bursalılara tanıtma imkanı sağlayan Üreten Kadınlar Buluşması için Başkan Aktaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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