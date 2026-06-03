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Yaşam Yaşlı adamın korkunç sonu! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü
Yaşam

Yaşlı adamın korkunç sonu! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yaşlı adamın korkunç sonu! 5’inci kattan otomobilin üzerine düştü

İstanbul Sultangazi’de 76 yaşındaki Cemal Uzun, beşinci kattaki evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İstanbul Sultangazi’de yaşanan olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Olay, saat 04.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte 5'inci katta yaşayan Cemal Uzun (76), henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden aşağı düştü. Park halindeki otomobilin tavanına düşen Uzun, ağır yaralandı. Evden gelen gürültü üzerine dışarı çıkan yakınları, Cemal Uzun'u aracın üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma yaparken, Cemal Uzun'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylendi

Hayatını kaybeden Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun'un polise verdiği ifadede, babasının psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şerafettin Uzun'un, olay anında gürültülü bir ses duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise babasını aracın tavanında gördüklerini anlattığı belirtildi. Öte yandan, haberi alan yakınları aileye başsağlığı dilemek için taziye evine geldi.

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