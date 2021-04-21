  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddiası
Dünya

Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddiası

Terör devleti İsrail'in "NSO" adlı siber istihbarat firmasından hizmet almak isteyen Ürdün yönetiminin firmayla çeşitli görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 23:36:00 -
Ürdün'ün İsrailli siber istihbarat firmasıyla görüştüğü iddiası

Terör devleti işgalci İsrail'in "NSO" adlı siber istihbarat firmasından hizmet almak isteyen Ürdün yönetiminin firmayla çeşitli görüşmeler yaptığı ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

Amerikan Axios haber sitesinde Barak Ravid imzasıyla yer alan ve görüşmeleri takip eden iki isme dayandırılan haberde, görüşmelerin geçen yıl başladığı belirtildi.

Habere göre, Ürdün yönetimi hem terörle mücadele hem de Ürdün Kralı 2. Abdullah'a yönelik muhaliflerin takip edilmesiyle bağlantılı teknolojilerle ilgili olarak İsrailli NSO firmasıyla aylardır birçok görüşme yaptı.

İstihbarat ve gözetleme teknolojileri satan firma yetkililerinin Amman'a giderek Ürdünlü yetkililere sunumlar yaptıkları belirtilen haberde, sunumu yapılan teknolojilerin genel istihbarat toplama ve mesajlaşma servislerinin takibi başlıklarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Haberde atıf yapılan kaynaklardan birisi sözleşmenin imzalandığını, diğeri ise henüz anlaşmanın nihai noktaya ulaşıp ulaşmadığının net olmadığını belirtti.

İsrail medyası, daha önce de Ürdün'ün NSO ile çalıştığını öne sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf
Medya

Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal, Selçuk ..
Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!
Dünya

Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!

Başbakan Yardımcısı Borisov, Moskova-Ankara arasındaki iş birliğinin kaderini Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni SİHA anlaşmasına bağ..
3 altın uzmanı uyardı! Altının yükselmesi…
Ekonomi

3 altın uzmanı uyardı! Altının yükselmesi…

Altın fiyatlarının bu yıl için en yüksek seviyeye gelmesi üzerine 3 altın uzmanından çarpıcı açıklamalar geldi. İşte uzmanların altın hakkın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay