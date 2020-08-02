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Aktüel

Ürdünlü öğretmenlerin, sendikalarının kapatılması kararını protestoları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-02 00:16:37 -
Ürdünlü öğretmenlerin, sendikalarının kapatılması kararını protestoları sürüyor

İRBİD (AA) - Ürdün'de binlerce öğretmen, Öğretmenler Sendikası'nın kapatılması kararının iptal edilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yaklaşık 2 bin 500 öğretmen, valilik binası önünden Meslek Sendikaları Kompleksi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Kompleks önünde toplanan öğretmenler, "Hepimiz öğretmenlerle beraberiz" ve "Öğretmenler Sendikası Yönetim Kuruluna özgürlük" yazılı dövizler taşıdı "Sendikamız meşrudur", "Ne olursa olsun susmayacağız" sloganları atarak hükümetin istifasını istedi.

Öğretmenler Sendikası İrbid Şubesi Başkanı Şeref Ubeydat, gösteride yaptığı açıklamada, talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, geçen cumartesi sendika çalışmalarının durdurulması, sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılması ve Yönetim Kurulu'ndan 13 üyenin bir hafta gözaltına alınması kararı almıştı.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ürdün hükümeti, nisan ortalarında Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.


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