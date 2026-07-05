Hayat Bilgisi dizisiyle ünlü olmuştu: Oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı
"Ortega" karakteriyle tanınan Paşhan Yılmazel, uzun süredir neden ekranlarda olmadığını ve kariyerindeki radikal değişikliği ilk kez anlattı.
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"Ortega" karakteriyle tanınan Paşhan Yılmazel, uzun süredir neden ekranlarda olmadığını ve kariyerindeki radikal değişikliği ilk kez anlattı.
Hayat Bilgisi dizisindeki ‘Ortega’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra ekran önünden uzak bir kariyer planlaması yapan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra oyunculuğu neden bıraktığını açıkladı.
Ekran önü serüvenini geride bırakan Yılmazel, kariyerini kamera arkasında devam ettiğini açıkladı.
TİYATRODAN VAZGEÇEMEMİŞ
Oyunculuğu tam anlamıyla bırakmadığını da belirten Yılmazel, tiyatro da sahne aldığını ifade etti.
Yönetmenlik ve senaristlik yaptığını belirten Paşhan Yılmazel, şunları söyledi:
KORKU FİLMİ ÇEKMİŞ
"Artık kamera arkasında çalışıyorum. Tiyatroda sahnedeyim. Daha çok kamera arkasındayım. Kendi yazdığım, yönettiğim bir film çektim. Seyircinin istediği standartlarda buluşturamadık. Zifir diye bir korku filmi yazıp ürettim"
HAYRANLARI EKRAN ÖNÜNDE GÖRMEK İSTİYOR Yıllar sonra yeniden gündem olan Yılmazel’e sevenleri tarafından çok sayıda “Ekranlarda görmeyi özledik” yorumları yapılırken, Yılmazel’in yeniden bir dizi ya da sinema projesinde kamera karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.
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