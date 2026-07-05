  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli Kan kaybettikçe agresifleşiyorlar! Özel'in militanları yine gazetecilere saldırdı Filistin: Uluslararası toplum nerede? İsrail'in öldürme politikası bölgeyi uçuruma sürüklüyor Görüşme sona erdi Çam Sakura Şehir Hastanesinde kuruluyor Türkiye’de kanser tedavisinde bir ilk Kürşad Zorlu: Ankara'yı geri alacağız! Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı 2028'de de seçtireceğiz Bu da CHP'li yönetimin teknofesti: Beşiktaş'ta yüzen konteyner Ekrem ve Murat 16 milyonu böyle aldatmış! Reklam belediyeciliği sele kapıldı Uyuşturucu ve fuhuştan gözaltına alındı: CHP'li başkanın özel kalemine tutuklama istemi Hesabında yüklü para transferleri tespit edilmişti! Veli Ağbaba’nın yeğenine tutuklama talebi
Spor 12 Dev Adam namağlup bitirmek istiyor! Türkiye son maçta İsviçre’yi ağırlayacak
Spor

12 Dev Adam namağlup bitirmek istiyor! Türkiye son maçta İsviçre’yi ağırlayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
12 Dev Adam namağlup bitirmek istiyor! Türkiye son maçta İsviçre’yi ağırlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki 6. ve son maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk turu kayıpsız kapatmak için parkeye  çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

 

C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.

 

Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.

 

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

 

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi
Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi

Spor

Trabzonspor Basketbol’dan yılın bombası: Tillman bordo-mavili formayı giydi

Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi
Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi

Spor

Dünya Kupası Elemeleri mesaisi başladı! 12 Dev Adam sahaya indi

12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı
12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı

Spor

12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23