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Ürdünlü öğretmenlerden Başbakan'ın "grevi sonlandırın" çağrısına ret

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
Ürdünlü öğretmenlerden Başbakan'ın "grevi sonlandırın" çağrısına ret

AMMAN (AA) - Ürdün'de maaşlarına artış talebiyle bir haftadır grev yapan öğretmenler, Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın, "Grevi sonlandırıp diyalog masasına oturun" çağrısını reddetti.

Rezzaz'ın, Ürdün resmi haber ajansında (PETRA) öğretmenlere "Grevi sonlandırıp diyalog masasına oturun" çağrısına karşılık, Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim yazılı açıklamada bulundu.

Nedim açıklamasında "Başbakan Rezzaz'ın çağrısı hayal kırıklığıdır. Öğretmenlerin maaş artışının asgari talebini yerine getirmiyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, öğretmenlerin talepleri karşılık buluncaya kadar da greve devam edileceği vurgulandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, pazar günü zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:09
  1. grev
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