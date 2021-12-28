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Dünya 'Ürdünlü kadınlar' tansiyon yükseltti! Vekillerin yumruk yumruğa kavgasını kimse ayıramadı
Dünya

'Ürdünlü kadınlar' tansiyon yükseltti! Vekillerin yumruk yumruğa kavgasını kimse ayıramadı

Ürdün Parlamentosu’nda "Kanun önünde Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" ibaresi milletvekilleri arasında yumruk yumruğa kavgaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:32:00 - 2021-12-28 18:34:31

Ürdün Parlamentosu’nda milletvekilleri arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından anayasa değişikliği gündeminin konuşulacağı oturum yarına ertelendi.

Ürdün Parlamentosunda bugün yapılan oturumda, "Kanun önünde Ürdünlü kadınlar eşittir ve hiçbir ayrım yoktur" ibaresi üyeler arasında tartışmaya neden oldu.

Yumruk yumruğa kavga

Milletvekilleri arasındaki tansiyon anayasanın 6.maddesine, “Ürdünlü kadınlar” bölümünün eklenip eklenmemesi tartışmaları üzerine yükseldi. Milletvekilleri arasında çıkan tartışmanın bir süre sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Tansiyon düşmedi oturum ertelendi

Öfkeli milletvekillerinin sakinleşememesi üzerine oturuma yarım saat ara verildi. Yeniden başlayan oturumda, milletvekillerinden birinin meclis başkanının özrünü kabul etmemesi üzerine tansiyon bir kez daha yükseldi. Oturum bu kez yarına ertelendi.

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