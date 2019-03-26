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Ürdünlü hasta ’ağrı pili’ uygulaması ile sağlığına kavuştu

Ürdünlü 36 yaşındaki hasta bel ağrıları nedeniyle geldiği Antalya’da 2 saat süren operasyonun ardından ’ağrı pili’ uygulaması ile sağlığına kavuştu.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Ürdünlü hasta ’ağrı pili’ uygulaması ile sağlığına kavuştu

Ürdünlü 36 yaşındaki hasta bel ağrıları nedeniyle geldiği Antalya’da 2 saat süren operasyonun ardından ’ağrı pili’ uygulaması ile sağlığına kavuştu.



Ürdün’de bel ağrıları nedeniyle günlük yaşamını sürdüremez hale gelen, yaşayan 36 yaşındaki kadın hasta, Özel Antalya Anadolu Hastanesi Algoloji Ünitesinden Doç. Dr. Mert Akbaş tarafından gerçekleştirilen operasyonla ağrılarından kurtuldu. Operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Akbaş, Ürdünlü hastanın günlük hayatına tekrar devam ettiğini söyledi.



"10 yıl pil ömrü olan bir ağrı pili uyguladık"


Hastanın ülkesinde gerçekleştirilen bel operasyonu sonrası kronikleşen ağrılarının olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akbaş, "Yapılan cerrahi işlemler kimi zaman kronikleşen ağrıların tamamen giderilmesini sağlayamıyor. Hastamıza son teknoloji ürünü MR uyumlu ve 10 yıl pil ömrü olan bir ağrı pili uyguladık. İşlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hastanın saatler içerisinde ağrısı geçmeye başladı. Artık hastamız aktif yaşamına ağrısız bir şekilde dönebilir duruma geldi" dedi.



"Ağrı Pili kronikleşen ağrılar için uygulanır"


Ağrı pilleri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mert Akbaş, "Ağrı pili özellikle geçirilmiş omurga cerrahisi sonrası geçmeyen kronikleşen ağrılar için uygulanır. Geçtiğimiz dönemde üretilen ağrı pillerinin metal ve elektronik yapısı hastanın tedavi süreci ile ilgili gerekli olan bir görüntüleme işlemi olan MR cihazına girebilmesini engelliyordu. Özel olarak üretilen dünyanın ilk ve tek şarj edilebilir, MR uyumlu sensor teknolojisine sahip olan özel bir ağrı pilini hastamıza başarı ile uyguladık. Bundan sonra dayanılmaz bel ağrıları nedeniyle günlük aktivitelerini bile yapamaz duruma gelen hastamızın hayat kalitesi eski sağlıklı günlerine dönecektir" şeklinde konuştu.


Kronik ağrı hastalarının en az yüzde 82’sinin tedavi sırasında MR cihazına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akbaş, pil ömrünün uygulanan cihazda 10 yıl olduğunu ancak pil ömrünün 30 yıla kadar uzatılabilen modellerinin de olduğunun altını çizdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
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