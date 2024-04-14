Ürdün'den OHAL ilanı

Ürdün devlet televizyonu El-Memleket'in bir kaynağa dayandırdığı haberde kısa açıklamaya yer verildi.

Haberde hava sahasının geçici olarak kapatılmasının ardından ülke genelinde OHAL ilan edildiği bildirildi.

Ürdün'de birkaç saat öncesinde yapılan açıklamayla "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağı duyurulmuştu.

Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, birkaç saat önce İran'dan çok sayıda İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bu İHA'ların "saatler sonra" ülkesinin hava sahasına yaklaşmasının beklendiğini açıklamıştı.