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Dünya Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki "Şehir Merkezi" projesine tepki
Dünya

Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki "Şehir Merkezi" projesine tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te uygulamayı planladığı "Şehir Merkezi" projesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 06:49:00 -
Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki "Şehir Merkezi" projesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs'ün statüsünü, özelliklerini, kimliğini, karakterini veya demografik yapısını değiştirecek ya da vakıf mülklerine zarar verecek tek taraflı herhangi bir adımın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Fayiz, İsrail işgal güçlerinden Doğu Kudüs'ü 1967 yılından bu yana işgal edilmiş topraklar olarak kabul eden uluslararası kanunlara göre sorumluluklarını yerine getirmesini ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarına saygı göstermesini istedi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşa Merkez Komitesi, geçen yılın sonunda söz konusu projeyi belediye başkanlığına sunmuştu. Filistinli sakinlerin itirazlarının ardından ertelenen proje bu ay yeniden gündeme getirilmiş ve bölge sakinlerine ay sonuna kadar itiraz etme fırsatı verilmişti.

Filistinli bazı kurumlar ve bölge sakinleri de projeye itiraz etmişti.

Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'i çevreleyen 655 dönümlük bir alanı kapsayan İsrail planı, başta Salahaddin, Sultan Süleyman ve Ez-Zehra caddeleri ile Şeyh Cerrah ve Vadi el-Cevz mahallelerinde yaşayanlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi etkiliyor.

Bu bölgeler ayrıca, Doğu Kudüs'te "ticaretin kalbi" olarak kabul ediliyor.

 

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