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Dünya Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!
Dünya

Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 07:33:00 - 2023-04-09 07:35:33
Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!

Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoyu değiştirmesinin ve Müslümanların ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirme hakkını ihlal etmesinin "feci" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail polis güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesi ve büyük baskınlara hazırlık amacıyla ibadet edenlere saldırıp onları mescitten zorla çıkarması adımı, bedelini herkesin ödeyeceği daha fazla gerilim ve şiddete doğru itecektir." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin Kudüs'te ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında tırmanan gerilimin ve bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmadığı takdirde daha da kötüleşecek durumun sorumluluğunu taşıdığını belirten Mecali, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoyu değiştirmesinin ve Müslümanların ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirme hakkını ihlal etmesinin feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyoruz."

Mecali, İsrail'in kutsal alanlara ve Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesinin daha fazla gerilimi önleyeceğini vurguladı.

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.
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