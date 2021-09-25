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Dünya Ürdün'den Esed’e çağrı: İran bölgeden çekilsin
Dünya

Ürdün'den Esed’e çağrı: İran bölgeden çekilsin

Ürdün'ün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Esed rejimi ile yaptığı görüşmede İranlı milislerin sınır hattındaki bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:19:00 -
Ürdün'den Esed’e çağrı: İran bölgeden çekilsin

Ürdün yönetiminin Esed rejiminden, İran'ı Ürdün ile sınır hattı olan bölgeden çıkarmasını talep ettiği bildirildi.

Ürdün merkezli gazetelerde yer alan habere göre Ürdün'ün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, 19 Eylül'de Esed rejimi ile gerçekleşen görüşmede söz konusu talebi iletti.

Huneyti'nin, Suriyeli mevkidaşı Ali Eyyub ile yaptığı görüşmede, İran'ın ve İran destekli güçlerin bölgede olmamasını talep ettiği vurgulandı.

İran'ın Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Huneyti, bunun Ürdün ordusu üzerinde istikrarı sağlama konusunda baskı oluşturduğunu kaydetti.

İran özellikle son dönemde sınır hattındaki Dera'daki varlığını ve Şiileştirme çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Kaynak: Mepa News

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