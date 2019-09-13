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Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

13 Eylül 2019 Cuma 01:15
Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı

AMMAN (AA) - Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "hızlı ve etkili" şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eymen es-Safedi, başkent Amman'da BMGK'nın 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın Ürdün'deki büyükelçileriyle bir araya geldi.

BMGK ve uluslararası toplumun Netanyahu'nun yaptığı bu duyuruyu kınamak için net ve açık bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Safedi, söz konusu vaadin, uluslararası yasa ve kararları ihlal ettiğine, tüm bölgeyi de şiddete yönelttiğine dikkati çekti.

Netanyahu'nun açıklamalarının, bölgede sürdürülebilir barışı gerçekleştirme çabalarına olumsuz yansımaları konusunda büyükelçileri bilgilendiren Safedi, "Vaadin gerçekleştirilmesi durumunda, bölgede çatışmanın sonlanması için tek çare olan iki devletli çözüm baltalanacak, barış süreci bitecek. Bu da tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit edecek öfke ve şiddeti büyütecek." ifadelerini kullandı.

Safedi, BMGK'nin 5 daimi üye ülkesini, söz konusu riskleri dikkate alarak, İsrail'e karşı "hızlı ve etkili" şekilde harekete geçmeye çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere pazar günü olağanüstü toplanma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde 17 Eylül'de yapılacak erken seçimde yeniden iktidara gelmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu.



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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 01:15
  1. İsrail
  2. Ürdün
  3. Ürdün Vadisi

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