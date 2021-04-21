  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ürdün'deki darbe girişiminin arkasından bakın kim çıktı
Dünya

Ürdün'deki darbe girişiminin arkasından bakın kim çıktı

Lübnan'da yayın yapan El-Ahbar gazetesi, Ürdün'de yapılan darbe girişiminin arkasında Prens Selman ve BAE'nin kirli adamı Muhammed Dahlan olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 13:50:00 -
Ürdün'deki darbe girişiminin arkasından bakın kim çıktı

Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesi, Ürdün’de Kral 2. Abdullah’a yönelik darbe girişiminin arkasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın olduğunu iddia etti. Ortadoğu’nun karanlık adamı Muhammed Dahlan da yerel kabileleri örgütlemekle görevlendirildi. MBS destek karşılığında Kudüs’teki kutsal yerlerin kontrolünü istedi.

übnan merkezli El-Ahbar gazetesinin haberine göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, işgal altında bulunan Kudüs’te kutsal yerlerin vesayeti karşılığında İsrail’in Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı devirme planını desteklediği önü sürüldü. Gazete, Ürdünlü bir güvenlik yetkilisinin, Kral Abdullah’ı devirme girişiminin İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve ABD’yi içeren bir “plan” olduğunu söylediğini aktardı. Gazeteye ismini vermeyen yetkiliye göre, “büyük ve karmaşık” darbe girişimi birçok tarafı içeriyordu ancak Kral Abdullah, ülke içi ve bölgesel dengeleri korurken darbe girişimini sakin bir şekilde engellemeyi başardı.

Darbeyle, Kral Abdullah’ın yerine üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin’in geçmesi planlanıyordu. Darbe girişiminin ABD’nin onayıyla başladığı iddia edildi. Darbe planında, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan ise Ürdün’deki Filistinlileri ve yerel kabileleri harekete geçirmekle görevlendirildi. Muhammed Dahlan’ın adı 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde de gündeme gelmişti. Ürdün’de darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Bassem Avadallah’ın Suud Veliaht Prensinin danışmanlığını yaptığı biliniyordu. Habere göre Suudi Arabistan, güneydeki bazı kabileleri silahlandırdı ve gerekirse askeri harekat yapmaları karşılığında onlara vatandaşlık hakkı da verdi.

Biden’dan BAE’ye F-35 onayı

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) onay verilen F-35 ve diğer bazı askeri satışlarının incelemesini tamamladığı ve satış işleminin başlatılması için onayı bugün (dün) Kongreye iletileceği bildirildi. ABD Dışişlerinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Yönetim bugün BAE’ye F-35 uçakları, MQ-9 İnsansız Hava Sistemleri (IHS) ve mühimmatın satış teklifini işleme koyacağını teyit ediyorum” ifadelerini kullandı. Yetkili, BAE yönetimi ile teslimat öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacakları ve yükümlülükleri konusunda istişarelere devam ettiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'da son bilanço açıklandı
Dünya

Almanya'da son bilanço açıklandı

Almanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 331 kişi daha hayatını kaybetti.
Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması
Dünya

Malezya'dan Myanmar'da şiddetin durması

Malezya hükümeti, askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.
O kanala peş peşe ağır darbe! O dizi de yayından kaldırılıyor
Medya

O kanala peş peşe ağır darbe! O dizi de yayından kaldırılıyor

Toplum ahlakını adeta dinamitleyen dizilerin ekrana geldiği televizyon kanallarından Show TV reytinglerde istenilen seviyeye çıkamayan elind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay