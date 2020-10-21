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Dünya Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Dünya

Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar cuma günleri için kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:19:00 -
Ürdün'de yıl sonuna kadar cuma günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Basın toplantısında Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, hükümetin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı.

Hasavne, bazı bakanların da bulunduğu basın toplantısında, geceleri uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağının 24 Ekim'den bir saat önce kaldırılacağını belirtti. Bu kapsamda 23.00-06.00 saatleri arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Hasavne, ticari işletmelerin saat 22.00'de kapanacağını kaydetti.

Salgın nedeniyle Cuma günleri yıl sonuna kadar kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirten Hasavne, eğitimin ilk dönem sonuna kadar uzaktan devam edeceğini belirtti.

Ürdün'de şu ana kadar 414 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 40 bin 972 vaka tespit edildi.

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