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Aktüel Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti
Aktüel

Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:05:47 -
Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti

AMMAN (AA) - Ürdün'de 6 bin 454 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 66 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 454 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1909'a, vaka sayısının da 155 bin 993'e yükseldiği ülkede, 4 bin 658 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 90 bin 267'ye ulaştı.


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