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Dünya Ürdün'de kilisede dehşet! Silahlı saldırıda 7 kişi öldü
Dünya

Ürdün'de kilisede dehşet! Silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Ürdün'de kilisede dehşet! Silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Ürdün'ün Karak ilinde bir kilise içinde silahlı kişilerin ateş açması sonucu en az 7 kişi can verdi.

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 145 kilometre güneyindeki Karak iline bağlı Hmood kasabasındaki bir kilisede cenaze töreni sırasında silahlı kişiler ateş açtı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Karak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını araştırıyor" ifadelerini kullandı. Devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya konuşan bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin AK-47 kalaşnikof tüfeği taşıdığını ve birkaç dakika boyunca ateş açtığını belirtti.

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