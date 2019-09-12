0553 313 94 23

Ürdün'de grev yapan öğretmenlerden geri adım yok

12 Eylül 2019 Perşembe 13:22
Ürdün'de grev yapan öğretmenlerden geri adım yok

AMMAN (AA) - Ürdün'de Öğretmenler Sendikasının zam talebiyle ülke çapında başlattığı grev bir eğitim haftasını geride bıraktı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Nureddin Nedim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin sendikanın kararı doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, "Greve, Ürdün'deki tüm okullardan yüzde yüz katılım oldu." dedi.

Nedim, sendikayı ziyaret eden tüm heyetlerin öğretmenlerin taleplerini haklı bulduğunu ve Başbakan Ömer er-Rezzaz'ın sendikayla ilgili açıklamalarını kınadığını ifade etti.

Zam talepleriyle ilgili hükümetten şimdiye kadar bir cevap gelmediğini aktaran Nedim, bu nedenle greve devam edeceklerini ve gelecek hafta başında yeni adımları tartışacaklarını vurguladı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, salı günü yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Sendikası, gerginliği tırmandırma ve aşırılığı seçti. Bu bizi neticeye ulaştırmayacak. Biz hükümetin diyaloğa inandığını ve bağlı olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rezzaz, grevin öğrenciyi ve eğitim sürecini bir baskı aracına dönüştürmek anlamına geldiğini savunmuştu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, pazar günü zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün Öğretmenler Sendikası Başkan Yardımcısı Nasır en-Nevasara da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, maaşlarına artış talepleri yerine getirilene ve 5 Eylül'de düzenlenen gösteride öğretmenlere yapılan müdahalenin sorumluları hesap verene kadar hiçbir öğretmenin derslere girmeyeceğini bildirmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:22
  1. grev
  2. öğretmenler
  3. Ürdün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel..
    3. Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına..
    4. Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın..
    5. Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi
    6. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    7. 84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu
    8. İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte..
    9. Orman Bölge Müdür Yardımcısı göreve..
    10. Dilenen ve sokaklarda çalışan..
    11. Abdulkadir Ömür ameliyat oldu
    12. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    13. Zehir taciri çift 18 yıl hapis..
    14. ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil..
    15. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    16. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün..
    17. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’nden..
    18. Borsa ilk yarıda yatay
    19. Konya’da 16. Uluslararası Mistik Müzik..
    20. Hakkari çocuk oyun merkezi ağırlamaya..
    21. Bahçeli’den Arınç’a sert tepki!
    22. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    23. AK Parti Van Milletvekili Kartal,..
    24. MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral..
    25. Domates mutlu ediyor
    26. Açık öğretim (AÖF) öğrencileri KYK..
    27. Can Dündar’ın villasını satın alan..
    28. Şehit yakınları ve gazilerden Mardin..
    29. Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı
    30. Seracılık ile gelirini kıyaslamak için..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı