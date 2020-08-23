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Aktüel Ürdün'de gözaltına alınan Öğretmenler Sendikası üyeleri serbest bırakıldı
Aktüel

Ürdün'de gözaltına alınan Öğretmenler Sendikası üyeleri serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:56:15 -
Ürdün'de gözaltına alınan Öğretmenler Sendikası üyeleri serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Ürdün'de bir ay önce gözaltına alınan Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulunun 13 üyesi serbest bırakıldı.

Sendika avukatı Bessam Ferihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltında olan Yönetim Kurulu üyesi öğretmenlerin serbest bırakılmasına karar verildiğini belirtti.

Ferihat, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından öğretmenlerin salıverileceğini ifade etti.

Sendika yönetiminden 13 öğretmen, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat'ın kararıyla 25 Temmuz'da gözaltına alınmış, 5 Ağustos'ta mahkemeye sevk edilmişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ülke tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Hükümet, nisan ortalarında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Ürdünlü öğretmenler, 22 Temmuz'da, hükümetle Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteriden birkaç gün sonra Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, 25 Temmuz'da Sendikanın çalışmalarının durdurulmasına, Sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasına ve Yönetim Kurulundan 13 üyenin gözaltına alınmasına karar vermişti.

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