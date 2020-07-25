Ürdün'de Başsavcıdan Öğretmenler Sendikası'nın çalışmalarını durdurma kararı

AMMAN (AA) - Ürdün'de Öğretmenler Sendikası'nın çalışmalarının durdurulması ve sendika merkezinin iki yıl kapatılması kararı alındı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, sendika çalışmalarının durdurulmasını ve sendika merkezinin iki yıl süreyle kapatılmasını kararlaştırdı.

Sendika yönetim konseyi üyeleri hakkında yakalama kararı çıkarılması, daha sonra da kendilerine isnat edilen suçların soruşturulması için savcıya getirilmeleri yönünde de karar alan Başsavcı, konsey üyeleri hakkındaki davalar nedeniyle bu kararların alındığını aktardı.

Başsavcı ayrıca konsey üyelerinin yargılandığı davalarla ilgili sosyal medyada paylaşım yapmanın da yasaklandığını duyurdu.

Konsey üyeleri, mali suçlar, konseyin provokasyon içerikli kararları ve sendika başkan yardımcısının sosyal medyada paylaştığı bir görüntü nedeniyle yargılanıyor.

Ürdünlü öğretmenler, çarşamba günü hükümet ile Öğretmenler Sendikası arasında Ekim 2019'da imzalanan anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

- Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül 2019'da gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zam kararı alınmasının ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Ürdün'de hükümet, nisan ayı ortalarında, Kovid-19 salgınıyla mücadele nedeniyle 1 Mayıs'tan itibaren maaş zammı ödemelerinin durdurulmasını kararlaştırmıştı.



