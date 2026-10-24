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Dünya Ürdün'de 3 günlük yas ilan edildi
Dünya

Ürdün'de 3 günlük yas ilan edildi

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Ürdün'de 3 günlük yas ilan edildi

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan'ın yaptığı açıklamaya göre; kiliseye yönelik silahlı saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Ürdün'de, Kerek kentinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kiliseye yönelik saldırı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

 

Hasan, ülkede bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye dün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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